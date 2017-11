La policia eleva a 71 el nombre definitiu de morts a la Torre Grenfell

L' incendi de la Torre Grenfell, que va devastar un edifici de 24 plantes del barri de Kensington i Chelsea, a l'oest de Londres, va provocar la mort de 71 persones, ha informat aquest dijous la policia metropolitana de la capital britànica. Els oficials que des de la matinada del 14 de juny han investigat el succés han confirmat la recuperació i identificació en els últims dies de dos cadàvers, i han dit que no esperen trobar-ne més. Inicialment, fonts de Scotland Yard consideraven la possibilitat que hi hagués 80 víctimes, encara que des de les associacions veïnals d'afectats i suport als afectats asseguraven que podrien superar el centenar.

Entre les 71 víctimes mortals hi ha, almenys, quatre famílies de cinc membres cadascuna. El ventall d'edats és des d'un nadó fins a una persona de 84 anys. Grenfell tenia 128 pisos repartits per les 24 plantes . La policia va calcular que quan va esclatar el foc hi havia entre 500 i 600 persones.

L'incendi va provocar una crisi política en el govern de Theresa May per la reacció que va tenir la primera ministra, que inicialment va refusar entrevistar-se amb els col·lectius d'afectats i ferits. La seva actitud, molt criticada, va quedar encara més en evidència quan la reina sí que va anar a interessar-se per l'estat d'aquestes persones a diferents hospitals del barri i a trobar-se amb les famílies que s'havien quedat sense llar i que estaven allotjades provisionalment en centres socials de Kensington i Chelsea.

El govern va prometre que reallotjaria els veïns supervivents en tres setmanes. L'associació d'afectats, però, ha criticat la lentitud del procés i el fet que les ofertes fetes hagin estat considerades no adients per intentar normalitzar la vida després de la tragèdia.

"For people who know it, Kensington has always been a byword for staggering inequality. The horrors of Grenfell Tower introduced that byword to the country at large." https://t.co/Xkz6hh8REM — Jeremy Corbyn for PM (@JeremyCorbyn4PM) November 15, 2017

L'incendi de Grenfell va posar de manifest les grans diferències econòmiques existents a Londres. Kensington i Chelsea, el barri més ric del país, que experimenta les més grans desigualats socials del Regne Unit. Dimarts d'aquesta setmana, quan es complien cinc mesos de l'incendi, la diputada laborista del districte, Emma Dent Coad, ha publicat un devastador informe sobre aquests aspectes. A la part més rica de l'àrea, l'esperança de vida per a un home és de 94 anys, però en les parts més pobres, a prop de Grenfell, l'esperança de vida mitjana és de 72. Aquesta xifra ha baixat sis anys des del 2010, assenyala l'informe de Dent Coad.

Quant al nivell de pobresa infantil al municipi, amb relació a Londres és del 27%, sobre la mitjana de la ciutat. Però per als menys afavorits, la dada es dispara al 58%. Al costat de la immensament rica Hyde Park, és només del 6%. Qualsevol carrer dels voltants de Knightsbridge, on hi ha els famosos magatzem Harrods, té un índex de privació de salut –mesurat a partir de diferents indicadors, des d'afectació i incidència de malalties fins a qualitat de l'alimentació– del 0%. Un bloc del barri a només dues milles de distància té, d'acord amb els mateixos paràmetres, índex de privació de salut del 65%. El conjunt dels habitants dels edificis socials World's End tenen uns ingressos mitjans de 17.000 euros anuals; per contra, els propietaris d'habitatges molts pròxims, a l'altra banda de King's Road, tenen uns ingressos mitjans de 107.000 euros.

Les causes, sota investigació

L'incendi es va generar arran del mal funcionament d'un frigorífic a la setena planta de l'edifici. El revestiment exterior de la torre, que s'havia restaurat recentment, ha estat al centre de la investigació per tal d'explicar la virulència i la rapidesa amb què les flames es van estendre. La majoria d’especialistes creuen que va ser el material de què estava fet el revestiment el que va contribuir a fer de la torre una torxa mortal.

El govern de Theresa May va ordenar una investigació oficial sobre la tragèdia, que tot just va celebrar la primera sessió la primera setmana de setembre. Aquest panel, presidit per un jutge retirat, té com a objectiu analitzar tant la política d'habitatge del barri, i en general de tot el país, com la gestió dels habitatges públics. En paral·lel, hi ha una investigació criminal de la policia que haurà de determinar les responsabilitats oficials i privades sobre el caràcters de la restauració feta a la torre.

Actes oficials del districte de Kensington i Chelsea van mostrar que l’aïllament exterior molt resistent al foc inicialment previst a la reforma es va substituir per un altre de més barat amb l’objectiu de reduir els costos en 293.000 lliures (333.000 euros).