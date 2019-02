La policia sèrbia deté 9 voluntaris que ajudaven un grup d’afganesos

Eren les 6 del matí del dimecres 20 de febrer a Sid, un poble a la frontera serbo-croata. Els refugiats encara dormien i no es van adonar que la policia ja els havia envoltat. Els agents van irrompre a les habitacions de la fàbrica abandonada -que ells anomenen squat, la paraula anglesa per designar una casa ocupada- on malviu aquest grup de prop de 80 afganesos. Els van prendre el poc que tenien -tendes de campanya, sacs de dormir, mantes, roba i documents personals- i un camió s’ho va endur cap a un abocador. Fins i tot van destruir la instal·lació elèctrica que havien fet els voluntaris de la No Name Kitchen, l’organització que abasteix la fàbrica ocupada.

La violència policial contra els refugiats a Sèrbia és habitual, però aquest cop també van rebre els voluntaris. “L’atac contra nosaltres és un atac indirecte contra els refugiats. És la manifestació de les polítiques d’externalització de la Unió Europa”, explica l’extremenya Elena Álvarez, voluntària, que considera l’experiència un pas més en la criminalització de la solidaritat amb els refugiats que ja s’ha convertit en una pràctica habitual a Europa.

Vuit voluntàries i un voluntari de No Name Kitchen van ser detinguts per la policia sèrbia durant unes hores. Dues d’elles expliquen que les van tirar a terra dins les dependències de la policia, mentre la resta eren dins una habitació. “La policia va fer ús de la violència per humiliar-nos i infondre por entre els voluntaris amb l’objectiu que no continuï la distribució d’aliments i material humanitari de No Name Kitchen a la fàbrica”, explica l’italià Enrico Pascatti.

Alguns dels refugiats van aconseguir escapar-se, i a la resta els van traslladar per força al camp d’Adasevci. Unes hores després ja tornaven a ser a la fàbrica ocupada: “No ens agrada el camp, les condicions són horribles. Nosaltres volem estar a l’ squat per fer el game”, explica un dels refugiats, que demana quedar en l’anonimat.

El game és el que els manté a Sèrbia: el joc, que consisteix en creuar fronteres fins a entrar a l’espai Schengen, a través de Croàcia i Eslovènia, i arribar als seus destins europeus. Pel camí, entre altres coses, han de dormir als boscos o travessar rius en el dur hivern balcànic. El nom, per cert, és molt apropiat: la majoria de vegades són detinguts, agredits i tornats altra vegada a Sid, a la casella de sortida.