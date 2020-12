Tres policies morts en un cas de violència masclista a França

Tres policies, de 21, 37 i 45 anys, han mort tirotejats aquesta matinada a la localitat de Saint-Just, al centre de França, quan han acudit a una casa per ajudar una dona que s'havia refugiat al terrat, en un nou cas de violència masclista. La víctima finalment ha pogut ser rescatada, però l’autor, de 48 anys, ha calat foc a la casa. L’agressor ha fugit del lloc dels fets després de disparar als agents i ha sigut trobat mort posteriorment, segons ha explicat el ministre d’Interior, Gérald Darmain.

Quan els gendarmes han arribat al domicili després d’una trucada que alertava de violència masclista, s’han trobat amb un home fora de si. Primer ha disparat als dos agents que hi han acudit: un ha mort i l'altre està greument ferit. Mentre arribaven dos gendarmes de reforç, l’home ha calat foc a la casa i quan han arribat els ha disparat.

Segons informa el ministeri d’Interior, l’home de 48 anys ha fugit del lloc dels fets. En aquest moment s’ha posat en marxa una operació policial en què han participat més de 300 gendarmes i bombers, posant barreres de trànsit a les carreteres que donaven a la casa, evacuant els veïns i aturant el foc de l'edifici. Finalment han arribat més reforços que han pogut rescatar la dona, que s’havia refugiat al terrat després del violent atac de la seva parella.

L’alcalde de Saint-Just ha informat que aparentment l’incident havia començat amb una “disputa familiar”. Immediatament ha començat l’operatiu policial per aturar el sospitós, que ja era conegut per les autoritats per un cas sobre custòdia de menors. Fonts policials han assegurat a Le Monde que l’agressor s’havia suïcidat al seu cotxe.

El president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha enviat un missatge de condol a les famílies dels policies: “La nació s’uneix al dol de les famílies. Per protegir-nos, les nostres forces actuen arriscant les seves vides. Són els nostres herois”.