Polònia debat la prohibició de l'avortament i equiparar homosexualitat i pederàstia

Polònia s’encamina cap a una època negra per als drets de les dones i el col·lectiu LGTBI. El Parlament ha aprovat aquest dijous tramitar el projecte de dues lleis que prohibeixen l’avortament i criminalitzen l’homosexualitat equiparant-la directament a la pederàstia. Activistes i organitzacions com Amnistia Internacional denuncien que el govern ultra de Llei i Justícia (PiS, en les sigles en polonès) aprofita la situació de màxima alerta i el confinament imposats per la pandèmia del coronavirus per tirar endavant una norma que atempta contra els valors democràtics de la Unió Europea, que fins ara no ha actuat contra els abusos de Varsòvia.

Per a l’executiu, les dures restriccions actuals al voltant de l’avortament no són prou i ara pretén una prohibició total, fins i tot per als casos de violació o la inviabilitat de la vida del fetus. Fa quatre anys el PiS ja ho va intentar, en un projecte que castigava amb presó dones i professionals sanitaris, però el Parlament ho va tombar després de multitudinàries manifestacions.

País "terrorífic"

“Si la llei s’aprova, Polònia serà un país terrorífic, perquè s’obligarà les dones a parir i veure morir al cap de poc fills sense possibilitats de sobreviure, una cosa inhumana”, denuncia la Karol, el nom fictici d’una joveníssima activista del moviment LGTBI i del feminisme. Des de Varsòvia, explica que l’única esperança és que el Senat faci valer que el PiS no compta amb prou majoria per frenar la iniciativa, però subratlla que el debat incita als atacs i els insults contra gais i sobretot lesbianes com ella. “L'altre dia a l’autobús un home em va dir que jo no hauria d’existir i em va amenaçar amb violar-me per convertir-me en una dona autèntica”, detalla.

En aquest sentit, la directora d’Amnistia Internacional, Draginja Nadazdin, incideix en un comunicat que les lleis “alimenten la por i la ignorància” i restringeixen encara més l’accés a la interrupció de l’embaràs en un país que ja en té una de les més restrictives. Si s’acaba aprovant la norma, els avortaments acabaran fent-se igualment però en la clandestinitat i en condicions poc higièniques. La dura llei actual, que només permet la interrupció voluntària quan corre risc la vida de la mare o per greus malformacions del fetus, fa que algunes dones viatgin a l’estranger o pugin en un vaixell d’una ONG holandesa per avortar en aigües internacionals.

Més de 100.000 signatures

Com la de l’avortament, la llei sobre sexualitat també sorgeix d’una iniciativa ciutadana que es tramita arran d'haver aconseguit sumar més de 100.000 signatures. Amb aquest segon projecte es busca acabar amb l’educació sexual o parlar sobre l’homosexualitat entre menors de 18 anys sota la pena de tres anys de presó. La Karol només té 16 anys però explica que des de fa un parell d’anys la situació sociopolítica polonesa l’ha obligat a passar a l’activisme i critica que els promotors de la iniciativa argumentin que impartir educació sexual “avergonyeix els nens”, quan “és al contrari, amb coneixement poden protegir-se i vèncer la vergonya per fer el pas de denunciar els abusos”.

L’emergència de la pandèmia està dificultant que l’activisme pugui protestar als carrers, però no ha evitat que hagin aparegut iniciatives a les xarxes, cartells penjats als balcons sota el lema "STOP bàrbars" i fins i tot petites concentracions amb manifestants tapades amb l’obligatòria mascareta i mantenint la distància de seguretat. Polònia continua sent un dels països membres de la UE més conservadors en matèria de drets sexuals. L'Església catòlica hi manté una forta ascendència sobre la població, sobretot entre la gent gran i a les regions més rurals.