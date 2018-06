Es pot posar a subhasta una guillotina?

“Guillotina de l’exèrcit de la República, de mitjans del segle XIX. Algunes marques: diversos cops a la ganiveta”. És l’anunci que ha causat polèmica i discòrdia a França pel fet que es posi a la venda la sanguinària màquina símbol de la Revolució Francesa. El pròxim 11 de juliol la casa de subhastes Druot de París la posarà a la venda per un preu inicial de 8.000 euros, segons informava el diari Le Parisien.

La pregunta que planteja aquest cas és clara: ¿es pot subhastar un instrument d’aquest tipus per una qüestió, lògicament, més ètica que estètica? La resposta per a molts és clara i contundent, ja que entenen que no es pot donar cap valor a un instrument que s’ha fet servir per matar milers de persones. El Consell de Vendes Voluntàries, una mena de policia que s’encarrega de controlar les subhastes, ha advertit la casa Druot que retiri del seu catàleg la guillotina. La raó, va dir un portaveu d’aquest organisme regulador del mercat d’art, és que la venda de la guillotina està prohibida, “de la mateixa manera que ho estan els vestits dels deportats o els instruments de tortura”. En definitiva, són objectes massa sensibles que poden ferir sentiments i, per tant, no es poden comercialitzar com si es tractés d’una obra d’art. De moment, Druot continua amb els seus plans. La peça va ser adquirida en un procés de liquidació judicial.

Dos antecedents

Tot i així, per sort per als crítics amb aquesta operació, la sortida a la venda pública no es cap garantia que la guillotina trobi un comprador. De fet, fa quatre anys els subhastadors van haver de tornar a embalar la guillotina que havien llançat al mercat per un valor inicial de 40.000 dòlars. En aquella ocasió la licitació es va fer a la ciutat de Nantes i es va veure envoltada de manifestacions en contra de fer negoci amb una peça mortífera. Segons el mateix diari, dos anys abans, el 2012, el ministeri de Cultura de França va acabar anul·lant una operació que intentava adjudicar un paquet de 812 peces que havien servit per a l’assassinat o la tortura durant els anys de colonització d’Algèria. Els dos fracassos posen en evidència que els instruments de tortura no haurien de sortir dels llibres d’història.