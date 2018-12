El cas del premiat periodista alemany que s'inventava els reportatges

Claas Relotius, un dels periodistes més coneguts i premiats d'Alemanya, ha sigut acomiadat de la revista 'Der Spiegel' –on treballava i col·laborava des de fa més de set anys– després que el mitjà alemany descobrís que el jove reporter de 33 anys havia inventat testimonis i protagonistes en alguns dels seus reportatges.

"El periodista de 'Der Spiegel' Class Relotius ha falsificat històries pròpies i ha inventat protagonistes, fet que provoca que hagi enganyat els lectors i els seus col·legues", apunta la revista, una de les més importants del país germànic, en la seva pàgina web.

Ein Reporter des SPIEGEL hat in großem Umfang eigene Geschichten manipuliert. Durch interne Hinweise und Recherchen erhärtete sich in den vergangenen Tagen der Verdacht gegen Claas Relotius. Auch andere Medien könnten betroffen sein. https://t.co/hxOf8WdGTH — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) December 19, 2018

Segons informacions de la mateixa revista, a finals de la setmana passada Relotius va acabar acceptant que havia comès aquest frau i que, en diverses ocasions, mai havia parlat amb molts dels protagonistes que citava, i que el que explicava en els reportatges es basava en informacions vistes en altres mitjans i en imatges de pel·lícules.

540x306 El periodista Claas Relotius amb el seu premi periodístic Reemtsma Liberty, a Berlín. / EFE El periodista Claas Relotius amb el seu premi periodístic Reemtsma Liberty, a Berlín. / EFE

A més, a molts personatges, que sí que existien i amb qui sí que havia parlat, Relotius els atribuïa una biografia inventada i declaracions que mai havien fet. La revista calcula que el periodista havia publicat uns 60 reportatges durant tots aquests anys i que en almenys 14 s'ha demostrat aquesta mala praxi.

Per la seva banda, el periodista, "un ídol de la seva generació" tal com el qualifica 'Der Spiegel', ha argumentat que havia inventat testimonis i protagonistes per por de fallar. "La meva pressió per no fracassar va créixer a mesura que vaig anar tenint més èxit", ha confessat.

El detonant

Les primeres sospites contra Relotius van sorgir amb la publicació d'un reportatge el mes de novembre passat sobre la delicada situació a la frontera entre els Estats Units i Mèxic. El també periodista Juan Moreno, que va treballar amb Relotius en aquest reportatge, va tenir dubtes sobre l'autenticitat dels testimonis citats per Relotius i va decidir comunicar-ho als seus superiors, que, en un primer moment, no van seguir la pista.

Posteriorment, Moreno va aprofitar altres viatges als Estats Units per demanar material contra Relotius amb el propòsit de protegir-se ell mateix, ja que ell també havia signat el reportatge en qüestió.

Podria haver-hi més implicats

De moment, els reportatges de Relotius seguiran a l'arxiu digital de 'Der Spiegel', encara que amb un text d'advertiment, mentre s'aclareix definitivament el cas. Una comissió especial investiga i treballa per aconseguir-ho.

A més, la revista alemanya ha declarat que no es pot descartar que altres mitjans s'hagin vist afectats per les pràctiques de Relotius, ja que el periodista també havia publicat amb diversos diaris i revistes.