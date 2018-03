La germanització del conflicte polític català, a la premsa alemanya

La detenció de Carles Puigdemont ahir per la policia alemanya ha provocat que els principals grans mitjans del país obrin les seves edicions digitals i les seves portades en paper amb la germanització del conflicte polític català i amb les conseqüents protestes tant a Barcelona com a altres punts de Catalunya.

Columnes, articles i editorials coincideixen a destacar que la detenció i possible extradició de Puigdemont a Espanya poden ser legals però no solucionen la qüestió catalana, que posa cada vegada més en perill l'estabilitat de l'Estat espanyol, el govern del qual és ferm aliat de la cancellera Angela Merkel.

'Süddeutsche Zeitung'

"Alemanya ja té el seu primer pres polític", escriu Thomas Urban, corresponsal a Madrid del diari de centreesquerra muniquès 'Süddeutsche Zeitung'. En el seu article d'opinió, Urban és clar sobre l'empresonament de Puigdemont a Alemanya: "La presó de Puigdemont no ha sigut perspicaç: no és un terrorista, sinó un polític legitimat a través d'eleccions lliures". I apunta l'europeització del conflicte polític català: "Poden la resta d'Estats de la UE continuar acceptant que Madrid intenti acabar amb un moviment democràtic massiu amb presó i multes econòmiques? És evident que la duresa de la justícia espanyola té l'objectiu d'acabar amb l'existència social i econòmica dels activistes catalans".

'Frankfurter Allgemeine Zeitung'

El diari conservador més destacat d'Alemanya, el 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' (FAZ), també publica un article d'opinió sobre la detenció de Puigdemont i la situació política catalana: "Els separatistes no tenen lideratge i estan dividits, i el govern central a Madrid s'esforça per no aconseguir una solució sòlida per al conflicte. I això no és bona evolució. Espanya té un seriós problema a Catalunya que va més enllà de la política partidista. L'empresonament de separatistes pot ser legal, però no substitueix una oferta seriosa d'autonomia", escriu Nikolas Busse, redactor responsable sobre assumptes internacionals del FAZ.

'Der Spiegel'

El setmanari més llegit i venut d'Alemanya dedica nombrosos articles sobre el 'cas Puigdemont' i sobre els possibles escenaris que s'obren després de la seva detenció per la policia alemanya: "Probablement, els jutges espanyols posen les seves esperances en el paràgraf dedicat a alta traïció del codi penal alemany: 'Qui intenti, amb violència o a través de l'amenaça de l'ús de violència, afectar l'existència de la República Federal d'Alemanya i canviar l'ordre constitucional basat en la Llei Fonamental, serà condemnat a cadena perpètua o penes de presó mai inferiors a deu anys". La pregunta que queda en l'aire es si realment el jutge alemany encarregat de decidir sobre l'extradició de Puigdemont veurà violència en el referèndum organitzat pel govern de l'expresident Puigdemont.

‘Deutsche Welle’

"El cas Puigdemont: Alemanya, entre l’espasa i la paret”, titula Deutsche Welle (DW) la seva peça sobre el paper de Berlín en la crisi política catalana. El web de la televisió internacional pública alemanya recull les crítiques procedents de l’oposició parlamentària a Alemanya, així com les advertències de la Societat per a Pobles Amenaçats: “La criminalització de polítics catalans no soluciona la crisi catalana, sinó que fomenta més tensions”, diu el president de l’ONG, Ulrich Delius, en declaracions a DW.