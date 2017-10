"Les eleccions anticipades no són una solució màgica a la crisi catalana", diu 'The Guardian'

La situació que viu Catalunya des de fa un mes acapara dia rere dia l'atenció de la resta del món i ja s'ha guanyat un espai a la premsa internacional. Un dia més, els diaris estrangers es fan ressò de la manifestació multitudinària a favor de la unitat d'Espanya que va tenir lloc aquest diumenge a Barcelona i fan seguiment del que pot succeir aquest dilluns, primer dia feiner amb l'aplicació de l'article 155 en marxa i amb el Govern cessat.

Regne Unit

El britànic 'The Guardian' publica una anàlisi sobre les eleccions anunciades per al pròxim 21 de desembre a Catalunya. El rotatiu sosté que "convocar uns comicis anticipats no resol miraculosament el problema català". El text diu que el conflicte entre Madrid i Catalunya entra en una nova fase i posa en dubte que en les eleccions els partits independentistes es mantinguin units. Tot i així, 'The Guardian' apunta que ara "és possiblement el millor moment perquè el moviment independentista acudeixi a uns comicis".

La cadena BBC publica un article on explica que aquest dilluns "Espanya pren el control de les institucions catalanes" i el seu equip es troba sobre el terreny per fer cobertura del desplegament dels Mossos en alguns dels edificis de la Generalitat, com a la mateixa plaça Sant Jaume. A part d'això, fa un repàs dels últims moviments per part tant de Barcelona com de Madrid, i publica diversos vídeos de les últimes manifestacions, tant unionistes com independentistes.

França

El francès 'Le Monde', en una crònica extensa sobre la manifestació unionista d'aquest diumenge, diu que "els "antiindependentistes van manifestar-se en contra de la bogeria que ha dividit Catalunya". El rotatiu del país veí recull diverses declaracions, entre les quals destaquen aquelles que acusen el Govern d'haver mentit a la població. "L'executiu ens ha pres per idiotes. Des de fa anys, explica que Catalunya és millor que la resta d'Espanya, que Madrid roba Catalunya... Mentida: la regió té una enorme autonomia", diu una ciutadana francoespanyola a 'Le Monde'.

'Le Figaro' fa un repàs dels últims tres dies de "màxima tensió" a Catalunya, en què no ha parat de publicar directes, cròniques i articles d'anàlisi sobre la situació catalana. En una entrevista, la investigadora Barbara Loyer diu que "Madrid i Barcelona, que han optat per l'opció més radical des de l'inici de la crisi, ara es troben en un carreró sense sortida" i que a Catalunya hi ha "el risc que es produeixin enfrontaments en les pròximes setmanes".

Seguiment de la manifestació a favor de la unitat d'Espanya

El 'New York Times' va seguir la manifestació unionista d'aquest diumenge, però va apuntar que els catalans que s'oposen a la independència de Catalunya van prendre els carrers en "un to moderat" i que molts explicaven que se senten catalans i espanyols a la vegada i que volen mantenir-se units a Espanya.

L'italià 'Corriere della Sera' planteja quatre possibles escenaris sobre com es pot seguir desenvolupant la llarga crisi catalana i, en un article publicat ahir, parla de la possible detenció del president Puigdemont aquest dilluns. Tot i així, el rotatiu matisa que "si no fos així, el president seria lliure de presentar-se a les eleccions anunciades per al pròxim 21 de desembre".

El digital alemany 'Spiegel Online', que publica una crònica de la manifestació unionista d'aquest diumenge, explica que "els antiindependentistes estan ara units com mai abans" i subratlla que això "és nou". Tot i així, no deixa d'explicar els brots de violència aïllats que s'han produït en els últims dies.