La preocupant plaga de les ampolles de plàstic a Londres

Guerra oberta de l’alcalde de Londres, Sadiq Khan, a les ampolles d’aigua embotellada i, en general, als envasos de plàstic de tota mena de líquids. Tot va començar a materialitzar-se fa poc més d’un any, a mitjans de setembre del 2016. Els equips municipals de neteja del Tàmesi van trobar 2.500 ampolles a les ribes del riu entre la Tate Modern Gallery i les Houses of Parliament, el rovell de l’ou de Londres. Dues mil cinc-centes ampolles en un sol dia.

Ampolles d’aigua embotellada llençades per passavolants sense preocupar-se de l’impacte ambiental. Arran d’aquesta alarma, la regidoria de Medi Ambient de la London Assembly, la cambra que exerceix el control polític de l’alcaldia, va encarregar una recerca sobre les deixalles que generen aquesta mena d’envasos a la capital.

Les dades, fetes públiques recentment en l’informe d’estratègia mediambiental de la ciutat, són esfereïdores: cada any les llars, els edificis públics i els negocis de Londres generen set milions de tones de brutícia. El plàstic -en múltiples i variats formats- representa el 30%.

Segons l’informe, anualment es produeixen 2,2 milions de tones d’envasos i embalatges de plàstic. Menys de la meitat (900.000) es reciclen. Pel que fa a ampolles específicament, al Regne Unit se’n fan 825.000 tones anuals. Se’n venen diàriament 38,5 milions unitats.

Sadiq Khan vol reduir les xifres dràsticament però s’enfronta a una indústria molt poderosa, que genera enormes beneficis, i que des del 1976 fins al 2016 ha crescut dels 20 milions de litres anuals de producció als 3.200 milions, segons dades de la consultora Zenith Global.

Què proposa Khan? Augmentar el nombre de fonts a Londres i que els edificis públics i privats posin la seva xarxa d’aigua potable al servei dels ciutadans, tal com ja ha fet l’Ajuntament de Bristol, una de les ciutats considerades més ecologistes del Regne Unit. Per a una capital que oscil·la entre els 8 i 9 milions de persones -i que pot arribar als 12 o 13 en els propers deu anys, segons les projeccions demogràfiques- només hi ha 111 fonts públiques, una xifra pràcticament ridícula. Per exemple, a Barcelona, amb menys de dos milions d’habitants, n’hi ha 1.687, segons dades de l’Ajuntament.

Interessos econòmics

Dades de la indústria, difoses per la mateixa consultora esmentada, indiquen que cada minut es venen un milió d’ampolles de plàstic al món i, si no s’atura la progressió, en arribar el 2021, s’hauran superat els tres trilions d’ampolles venudes anualment. Enterrar-les o bé acabar al mar és el destí de la immensa majoria, si és té en compte que l’any passat la meitat de les venudes no es van reciclar. Es calcula que una ampolla triga 450 anys a desfer-se un cop és al mar.

L’informe estratègic de l’Ajuntament de Londres, ara sotmès a consulta pública, suggereix que per combatre la plaga el consistori s’afegiria a iniciatives privades, de cadenes d’alimentació ràpida o de cuiners de gran predicament al Regne Unit, com Jamie Oliver. Però el problema és que hi ha molts interessos en joc.

Un dels potencials llocs on instal·lar les noves fonts serien les estacions de tren i de l’anomenat overground, el metro de superfície que circumval·la el gran Londres. Però l’associació The Drinking Fountain, creada el 1859, denuncia que l’òrgan del qual depenen aquestes estacions -la Network Rail- entorpeix la instal·lació de sortidors per evitar així una caiguda en les vendes d’aigua envasada als comerços. Això, de retruc, afectaria els ingressos d’aquest organisme.

Mentre el pla municipal es materialitza o no, algunes iniciatives locals ja donen els seus fruits. Un exemple és el que està duent a terme el famós Borough Market, una mena de Boqueria londinenca, que és on va tenir lloc a primers de juny un dels cinc atemptats jihadistes que hi ha hagut al Regne Unit el 2017. Des de primers de setembre, el Borough Market s’ha declarat zona lliure d’envasos de plàstic. La direcció pretén que tots els envasos que utilitzin els 114 comerciants presents siguin biodegradables i compostables. Un pas per aconseguir-ho és suprimir progressivament la venda d’aigua en ampolles d’un sol ús. L’alternativa són les fonts recentment instal·lades que ofereixen aigua sense cap cost.