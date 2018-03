Una presa d'ostatges en una residència militar de Califòrnia s'acaba amb el segrestador i tres treballadores morts

Una presa d'ostatges aquesta matinada, hora catalana, en una residència militar de Califòrnia s'ha acabat després de més de set hores amb les tres ostatges i el segrestador morts, segons han informat les autoritats.

Els fets han passat al centre The Pathway Home, una residència militar privada per excombatents de les guerres de l'Iraq i l'Afganistan amb trastorns posttraumàtics, situat a Yountville, al nord de San Francisco (Califòrnia).

La policia ha identificat l'autor dels fets com a Albert Wong, un excombatent de guerra de 36 anys que hauria estat expulsat del centre, on rebia tractament per estrès posttraumàtic, dues setmanes abans dels fets, segons expliquen mitjans locals.

La policia ha trobat els cossos sense vida de les ostatges, tres treballadores del centre, cap a les 18.00, hora local, quan han pogut accedir a l'habitació en què hi havia hagut la presa, després de no poder establir contacte amb el segrestador durant tot el dia. El segrest havia començat cap a les 10.20, hora local, durant una petita festa de treballadors de la residència.

Les tres víctimes mortals són la directora del centre, Christine Loeber, de 48 anys; la directora clínica del programa al qual estava sotmès el segrestador; la terapeuta Jen Golick, de 42 anys, i una psicòloga del centre, Jennifer Gonzales, de 29 anys.

Els primers agents de policia que han arribat al lloc dels fets, on viuen un miler d'excombatents, han intercanviat trets amb el segrestador, un fet que hauria evitat que el segrestador sortís de l'habitació per prendre més ostatges.