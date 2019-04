El president de l'Equador acusa Assange d'intentar convertir la seva ambaixada en un "centre d'espionatge"

El president de l'Equador, Lenín Moreno, que va retirar l'asil polític a Julian Assange la setmana passada, assegura que el fundador de Wikileaks va intentar convertir l'ambaixada del seu país a Londres, on estava refugiat, en un centre d'espionatge.

La relació d'Assange amb els seus hostes, que va durar set anys, es va enterbolir després que l'activista filtrés informació sobre la vida privada de Moreno, que va rellevar Rafael Correa, el líder que havia donat protecció al fundador de Wikileaks. En declaracions al diari britànic 'The Guardian', Moreno nega, però, que li retirés la protecció com a represàlia per això i assegura que el problema és que Assange estava utilitzant la delegació diplomàtica per interferir en la política d'altres països. "Qualsevol intent de desestabilització és reprovable per l'Equador, perquè som una nació sobirana i respectuosa amb les polítiques dels altres països –afirma–. No podem permetre que casa nostra, una casa que va obrir les seves portes, sigui un centre d'espionatge", afegeix el president equatorià.

El correisme dins l'Equador i els partidaris d'Assange acusen Moreno d'haver-lo traït retirant-li l'asil, la qual cosa va obrir la porta a la seva detenció, dijous, per la policia britànica, i a la possibilitat que sigui extradit als Estats Units, que l'acusen de conspiració i podrien ampliar els càrrecs.