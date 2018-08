El president de les Filipines diu que l'augment de violacions es deu al fet que hi ha "moltes dones maques"

El president de Filipines, Rodrigo Duterte, ha dit que l'augment dels casos de violacions i agressions sexuals a la ciutat de Davao, a l'illa de Mindanao, es deu al fet que aquesta localitat té "moltes dones maques". Duterte va ser alcalde de Davao durant més de vint anys. "Diuen que s'estan produint moltes violacions a Davao. Si hi ha moltes dones boniques, hi haurà moltes violacions", ha afirmat en tagal el mandatari en un acte oficial a la ciutat de Mandaue, al centre de Filipines.

Segons els últims informes de la Policia Nacional de Filipines, Davao és una de les ciutats del país amb més casos d'agressions sexuals, amb un total de 42 incidents d'aquest tipus en el segon trimestre del 2018. El president filipí, faldiller confés i conegut pels seus discursos fora de to, ha sigut al centre de la polèmica en diverses ocasions pels seus comentaris misògins, sexistes i despectius cap a les dones.

Una associació de dones filipines anomenada Babae Ako ('Soc dona') ha emès un comunicat criticant les paraules del president: "En comptes d'abordar seriosament el problema, el misogin Duterte ha afegit insults a les cicatrius de les supervivents de violació". "Fem una crida a tots els filipins a aixecar-se contra un president que tira pel terra tot allò per què van lluitar i morir els nostres avantpassats", afegeix el comunicat.

El cas més sonat va ser quan a principis de juny Duterte va fer un petó a la força als llavis a una dona en un acte públic amb la comunitat filipina de Seül, fet que va desencadenar nombroses crítiques i fins i tot manifestacions als carrers de col·lectius de dones. Poques setmanes després, el president filipí va confessar que prefereix comptar amb homes per als càrrecs importants del seu govern perquè "poden rebre una allau d'ordres sense queixar-se", mentre que, segons ell, les dones només són adequades per a llocs com les carteres de turisme o educació.

En les últimes setmanes, Duterte, de 73 anys, ha criticat repetidament la vicepresidenta filipina, la liberal Leni Robredo, de qui ha opinat que "no té el que cal per liderar un país". Aquest dijous va insistir que prefereix per a les Filipines "un dictador com Marcos" que una presidenta com ella.

Al febrer d'aquest any va instar els militars de l'exèrcit filipí a disparar a la vagina de les guerrilleres comunistes perquè no poguessin procrear. En el passat havia arribat a fer broma amb el cas d'una monja australiana violada i assassinada el 1989, i en un altre discurs va oferir "42 verges" a cada turista que visités les Filipines. També es va referir a la seva pròpia filla, Sara Duterte, com una "reina del drama" perquè va ser víctima d'una agressió sexual, segons va confessar la mateixa filla.