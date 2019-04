El president del Senat, nomenat president d'Algèria en substitució de Bouteflika

El president del Senat d'Algèria, Abdelkader Bensalah, ha estat nomenat president interí aquest dimarts en una reunió de les dues cambres que ha aplicat el mecanisme de successió previst a la Constitució en cas d'inhabilitació del cap d'estat. Bensalah succeeix Abdelaziz Bouteflika, l'octogenari mandatari greument malalt des del 2013, després de setmanes de mobilitzacions massives al carrer.

El relleu es basa en l'article 102 de la Constitució, però s'oposa al sentiment del carrer, on fa setmanes que els manifestants reclamen la marxa no només de Bouteflika, que va presentar la seva dimissió el 2 d'abril, sinó del conjunt del seu entorn i del "sistema", la casta que domina el poder al país des de la independència i que s'ha caracteritzat per exercir una cleptocràcia.

Aliat de Bouteflika

Abdelkader Bensalah, antic periodista del diari estatal 'Ech-Chaab' (El poble), va néixer el 1942 a prop de Tilimsen (a l'oest del país). Havia sigut ministre d'Afers Exteriors, abans de presidir, entre el 1994 i el 1997, el Consell Nacional de Transició, el Parlament nomenat després del final del procés electoral, el gener del 1992.

Elegit diputat amb els colors de Reagrupament Democràtic Nacional (RND), es va convertir en el president del Congrés Nacional del Poble (APN, cambra baixa) del 1997 al 2002. La seva carrera es va reforçar amb l'arribada d'Abdelaziz Bouteflika al poder, el 1999, que depèn obertament de la gent d’Occident. Des del 2002, ha sigut president del Consell de la Nació (Senat) i, per tant, la segona persona de l'estat. De manera regular, la seva nacionalitat algeriana "d’origen", obligada a exercir el càrrec de cap d’estat, és impugnada. Segons aquestes afirmacions, seria un marroquí naturalitzat després de la independència. Cosa que sempre ha negat.