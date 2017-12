El president de Sud-àfrica, un altre cop a la corda fluixa

La recta final de la legislatura de Jacob Zuma es presenta difícil i incerta. Sobretot després que el Tribunal Constitucional de Sud-àfrica hagi ordenat aquest divendres al Parlament redactar noves normes per regular el procés que obri la porta a una hipotètica destitució del president. L'alt tribunal ha retret als diputats, d'incontestable majoria de l'oficialista Congrés Nacional Africà (CNA), que no hagin fet prou per aconseguir que el president oferís explicacions detallades sobre l'escàndol d'haver pagat amb diners públics la remodelació milionària de la seva residència privada.

Sobre el paper, Zuma, de 75 anys, deixarà la presidència a mitjans del 2019 i ha donat més d'una prova que és un supervivent d'escàndols i casos que enfosqueixen la trajectòria d'un líder que, com la gran majoria dels actuals líders sud-africans, es va iniciar amb la lluita contra l'apartheid. El cas Nkandla, que pren el nom del seu poble natal, l'arrossega des de fa anys quan una periodista va revelar que el pressupost públic s'havia fet càrrec dels més de 15 milions d'euros de les obres de millora i condicionament de mesures de seguretat per a la residència familiar de Zuma. El pressupost final va ser 10 cops superior al previst i la investigació va determinar que al complex hi havia 20 cases i s'havien construït, entre d'altres serveis, una piscina, un amfiteatre, un estable, un galliner i un petit dispensari. Primer la Defensora del Poble i posteriorment el mateix Tribunal Constitucional van ordenar al president pagar de la seva butxaca mig milió però Zuma encara no ha fet la transferència. A més, els jutges van determinar que el president havia violat la Constitució en malversar fons públics.

540x306 Membres del partit de Julius Malema celebren la decisió del TC sud-africà sobre la moció de confiança a Zuma. / SIPHIWE SIBEKO / REUTERS Membres del partit de Julius Malema celebren la decisió del TC sud-africà sobre la moció de confiança a Zuma. / SIPHIWE SIBEKO / REUTERS

Zuma es va sotmetre a una sessió del Parlament en què va explicar poc i va sortir victoriós pel suport del seu CNA. L'EFF, les sigles del radical Lluitadors de la Llibertat Econòmica que lidera Julius Malema, i altres formacions menors van portar al Constitucional la qüestió de si la cambra havia violat la Carta Magna en no haver fixat les regles per al cessament del president. Ara, els magistrats avalen la queixa en entendre que el cas Nkandla ha estat "una violació greu" de la Constitució donen als diputats un màxim de 180 dies per tenir el procés a punt. Un cop establertes les normes, el Parlament haurà de sotmetre a votació la destitució però Zuma encara té a favor prou majoria per tombar els dos terços que es necessiten per fer-lo fora del poder.

Però el president tampoc no les pot tenir totes. La decisió del Tribunal Constitucional és un altre revés per a un Zuma que aquest mes ha vist com el CNA triava Cyril Ramaphosa com el seu successor per sobre de la seva opció, Nkosazana Dlamini Zuma. Amb el relleu de lideratge s'han accentuat les encara tímides veus que fa temps que reclamen que el president faci un pas enrere per evitar que la seva impopularitat arrossegui electoralment la formació. Les alertes es van encendre a les eleccions municipals de l'agost del 2016 quan el partit va perdre per primer cop les alcaldies de les tres grans ciutats. Zuma, a més, té pendent poc menys de 800 casos judicials, després que el Tribunal Superior ordenés la recuperació de les causes que es van arxivar el 2009.

En un comunicat, el CNA de Ramaphosa s'ha limitat a assenyalar que examinarà la sentència del Tribunal Constitucional i " debatrà les seves implicacions plenes quan el Comitè Executiu Nacional es reuneixi el 10 de gener del 2018. Ramphosa, un antic sindicalista de la mineria convertit en multimilionari, va fer en el seu discurs com a nou líder del CNA una defensa aferrissada per tallar la "presumpta corrupció i l'abús de càrrecs" dins de la formació.