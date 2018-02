El president afganès ofereix als talibans negociar sense condicions

El president de l’Afganistan, Aixraf Ghani, va proposar ahir als talibans iniciar unes negociacions de pau “sense condicions” i reconèixer aquest moviment islàmic com un partit polític legítim del país. Ghani va fer aquestes declaracions durant la seva intervenció en la segona conferència internacional que es va celebrar ahir a la capital afganesa per intentar buscar una sortida a la guerra en la qual van participar representants de 25 països i organismes internacionals, que van donar suport de forma unànime a la proposta de Ghani.

En ocasions anteriors el president afganès havia ofert als talibans asseure’s en una taula de negociació però amb el requisit que els fonamentalistes acceptessin abans la Constitució afganesa, que, entre altres aspectes, reconeix la igualtat de drets entre homes i dones al país (tot i que a la pràctica la realitat és molt diferent). Ahir Ghani va abaixar moltíssim el seu llistó de demandes fins al punt que va allargar la mà als talibans sense cap mena de requisit. Només va dir que els fonamentalistes haurien de respectar el govern afganès i les lleis, una demanda força ambigua en un país on pocs respecten la llei, ni tan sols els mateixos membres del govern. A canvi, el president afganès va oferir als talibans un munt de contrapartides: un alto el foc, l’intercanvi de presoners, treballar perquè els seus integrants siguin eliminats de les llistes internacionals de terroristes, i fins i tot que el moviment islàmic pugui convertir-se un “grup polític legítim” de l’Afganistan amb seu pròpia a Kabul o en qualsevol altra localitat del país. “Ara la decisió és a les vostres mans. Accepteu la pau i portem l’estabilitat a aquest país”, va afirmar Ghani parlant en paixtu i, per tant, adreçant-se directament als fonamentalistes: la majoria dels talibans parlen aquesta llengua. Ghani també va fer part del seu discurs en anglès -fent una picada d’ullet a la comunitat internacional- i en darí, la segona llengua oficial de l’Afganistan.

“Rebem amb satisfacció la proposta del govern afganès d’iniciar unes converses de pau incondicionals amb els talibans”, va informar la missió de l’ONU a l’Afganistan a través d’un comunicat, que aplaudia sense embuts el discurs de Ghani. La resposta de la resta de participants en la conferència internacional -entre ells, tots els països veïns de l’Afganistan i els cinc membres permanents del Consell de Seguretat de les Nacions Unides- també va ser la mateixa, malgrat els més de 16 anys de guerra a l’Afganistan per combatre, precisament, el moviment fonamentalista: tots van estar d’acord a negociar amb l’enemic i no plantejar cap condició prèvia.

Aquest canvi de posicionament posa en evidència una vegada més la desesperació del govern afganès i també de la comunitat internacional, que ja no saben com posar fi a aquesta guerra. Els talibans van protagonitzar el 27 de gener un atemptat amb ambulància bomba a Kabul que va causar una autèntica carnisseria: almenys 95 morts i 200 ferits. Les víctimes civils no paren de créixer al país i els terroristes cada cop controlen més territori.

A més, la setmana passada van començar a l’Afganistan les obres per construir un gasoducte de més de 1.800 quilòmetres que connectarà el Turkmenistan -que fa frontera amb l’Afganistan pel nord i on hi ha una de les principals reserves de gas del món- amb el Pakistan i l’Índia. El projecte -conegut amb els sigles TAPI- pot proporcionar beneficis astronòmics a la regió. Abans, però, cal que a l’Afganistan s’acabi la guerra.

Els insurgents segresten 30 persones

Tot i l’oferta feta pel president afganès, Aixraf Ghani, de negociar la pau amb els talibans sense cap mena de condició, els insurgents mantenen la seva ofensiva. Dimarts a la nit van segrestar 30 persones que viatjaven en autobús entre les províncies de Kandahar i Oruzgan. Els talibans, que duien uniformes de l’exèrcit afganès -un fet habitual en els seus assalts-, van aturar el vehicle i se’n van endur 30 passatgers, entre els quals hi havia 19 agents de policia que estaven fora de servei.

D’altra banda, el cap de la policia a Kandahar, el general Abdul Raziq, va informar que els talibans també van atacar ahir un control policial en aquesta província i hi van matar sis agents i en van ferir cinc més. Malgrat això, el govern afganès continua esperant una resposta oficial del portaveu dels talibans a la mà estesa ahir pel president Ghani.