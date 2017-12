El president d'Itàlia dissol el Parlament i obre la via a les eleccions

El president d'Itàlia, Sergio Mattarella, ha anunciat aquest dijous la dissolució del Parlament i l'inici de la via per a la convocatòria d'eleccions generals. El primer ministre, Paolo Gentiloni, havia donat per finalitzada la seva legislatura unes hores abans. Un mandat que el polític italià ha definit com a

"fructífer" i que tanca cinc anys de govern progressista en els quals Itàlia, ha dit Gentiloni, "s'ha posat en marxa després de la pitjor crisi" des de la Segona Guerra Mundial.

Gentiloni va jurar el càrrec el 12 de desembre del 2016 després de la dimissió de Matteo Renzi –com ell, del Partit Democràtic– i ho va fer amb un objectiu clar: portar al seu terme natural la legislatura i no provocar interrupcions que haurien provocat conseqüències "greus" i "devastadores".

La decisió de dissoldre el Parlament ha estat comunicada després de les reunions que Mattarella ha mantingut al Palau del Quirinale amb el mateix Paolo Gentiloni i els presidents de la Cambra de diputats, Laura Boldrini i el Senat, Pietro Grasso. En un comunicat oficial, la presidència de la República va informar que Mattarella ha rubricat el decret de dissolució del Senat i de la Cambra de diputats i que aquest ha estat signat per Gentiloni.

Tres primers ministres en una legislatura

Tot i que Paolo Gentiloni ha finalitzat avui el seu únic any de mandat iniciat l'any 2016; la legislatura va començar el 2013 amb el primer ministre Enrico Letta, del Partit Demòcrata; al qual va seguir Matteo Renzi i, finalment, Gentiloni. "Havíem d'evitar interrupcions brusques i traumàtiques en un moment molt delicat per a l'economia i la societat italiana, que estava llepant-se les ferides, reprenent l'alè i, en algunes regions, començant a córrer", ha recordat el primer ministre.

En la seva compareixença d'aquest dijous a la tarda, Gentiloni havia de fer balanç del seu exercici al capdavant de l'executiu, però la major part de les seves respostes van estar relacionades amb la imminent campanya electoral i la posterior transició a un nou Parlament, una fase en la qual "el govern governarà", ha avançat.

"Itàlia no entra en pausa. Serà el president Mattarella qui dictarà els terminis i els modes [...]. El Govern no abandonarà els rems a la barca", ha assegurat Gentiloni. Davant els pròxims comicis, que se celebraran previsiblement al març, el primer ministre ha dit que, "naturalment", recolzarà al seu partit en la campanya, malgrat la seva funció de primer ministre en funcions