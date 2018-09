El president filipí diu a Israel que els dos països comparteixen la mateixa "passió per la pau"

El president filipí, Rodrigo Duterte, ha dit aquest dilluns durant la seva visita oficial a Israel, i en presència del primer ministre Benjamin Netanyahu, que els dos països comparteixen "la mateixa passió per la pau". "Compartim la mateixa passió pels éssers humans i la mateixa passió de no permetre que els nostres països siguin destruïts pels que tenen ideologies corruptes", ha afegit Duterte en al·lusió al seu país i a Israel. El president filipí ha sigut acusat reiteradament de violació dels drets humans en la seva lluita contra les drogues, que ha deixat milers de morts.

Duterte ha fet aquestes declaracions poc abans de signar, al costat de Netanyahu, tres acords bilaterals en tres àrees: comerç, ciència i assistència d'infermeria. El primer ministre israelià ha subratllat la importància de la signatura dels acords, especialment el relacionat amb l'assistència mèdica. Malgrat això, Duterte també preveu assistir a una exhibició d'armes –i se sospita que la seva intenció és comprar-ne–, segons informa el diari israelià 'Haaretz'.

"Hi ha hagut un fenomen notable els últims anys a Israel pel qual milers i milers de famílies amb gent gran a càrrec seu s'han beneficiat de l'ajuda de treballadors filipins. Jo soc una d'aquestes famílies, senyor president", ha explicat Netanyahu, fent referència al fet que el seu pare va ser cuidat fins a la seva mort, als 102 anys, per una filipina.

Netanyahu ha agraït la visita del dirigent, la primera d'un president filipí a Israel, recordant el "paper excepcional de les Filipines a l'hora de rebre refugiats jueus durant l'Holocaust".

"Recordem el paper excepcional de les Filipines, que van rebre refugiats jueus durant l'Holocaust i són l'únic país asiàtic que va votar a favor de l'establiment de l'estat d'Israel en la resolució de l'ONU del 1947. Recordem els nostres amics", ha escrit el president israelià a Twitter.

