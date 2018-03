El president nord-americà visita diversos prototips de mur per construir a la frontera

Donald Trump va viatjar ahir fins a la ciutat de San Diego, a Califòrnia, per veure vuit prototips del nou mur que vol construir a la frontera amb Mèxic. La seva visita va provocar protestes en aquest estat, que a les presidencials del 2016 va votar majoritàriament a favor de la demòcrata Hillary Clinton. El polèmic mur, que és la gran promesa electoral del president nord-americà, continua generant molta divisió entre la societat nord-americana. I, de moment, no té fons assignats -uns 18.000 milions de dòlars- pel Congrés perquè es pugui construir.

Els prototips escollits en una primera fase de selecció administrativa es divideixen en dues categories: quatre estan dissenyats per ser murs de formigó de nou metres d’altura, i els altres són de diversos materials. Aquestes mostres s’han construït a la frontera, entre Otay Mesa i Tijuana, per veure quins són els més efectius per controlar l’entrada d’immigrants irregulars i els més segurs per als agents fronterers.

La visita presidencial sobre el terreny va quedar eclipsada per l’acomiadament del secretari d’Estat, Rex Tillerson. Tot i així, la Casa Blanca espera que serveixi per pressionar els congressistes perquè aprovin el pressupost tant per reforçar la seguretat a la frontera com per construir el mur. Però el president nord-americà necessita el suport dels demòcrates, que fins ara s’hi han mostrat en contra. Només l’acceptaran si se soluciona la situació dels més de 700.000 joves indocumentats que van arribar al país quan eren menors d’edat, els anomenats dreamers.