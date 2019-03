Duterte pretén canviar el nom de Filipines per esborrar el passat espanyol

El president de Filipines, Rodrigo Duterte, ha expressat la seva intenció de canviar el nom del país per eliminar la seva connotació colonial, ja que l'arxipèlag va ser batejat així l'any 1543 en honor al llavors futur rei d'Espanya Felip II.

"Encara no tinc un nom particular, però m'agradaria canviar-lo, perquè Filipines es deu al rei Felip d'Espanya", ha explicat el controvertit president en un acte a la província meridional de Basilan, tot i que fa un parell de setmanes va suggerir rebatejar el país com Maharlika, un topònim d'origen malai que al·ludia a les primeres civilitzacions feudals que van habitar l'illa de Luzón, la més extensa de les Filipines, abans de la colonització dels espanyols, que es va allargar més de tres segles, fins al 1898.

"Ja ha passat molt de temps. Hi ha molts altres noms. A Mindanao o Luzón no queda islam, vam ser convertits brutalment. [Els espanyols] Van matar tots els que no volien ser cristians", ha afirmat el mandatari, segons la transcripció del seu discurs difosa.

El dictador filipí Ferdinand Marcos, del qual Duterte és admirador declarat, també va intentar durant el seu extens mandat modificar la denominació actual del país per Maharlika. Segons Duterte, el nom de Filipines, lligat a l'herència hispànica i cristina, discrimina la comunitat musulmana filipina, que es concentra principalment a l'illa meridional de Mindanao, d'on és originari i va ser alcalde.

L'actual Constitució del 1987 permet canviar el nom del país si el Congrés es posa d'acord i després es ratifica en un referèndum per una majoria de la població.