El Salvador autoritza disparar a matar contra les bandes

El president del Salvador, Nayib Bukele, ha donat carta blanca a la policia i l'exèrcit per a fer "ús de la força letal" per protegir la població civil i lluitar contra les maras, les bandes criminals, a les quals atribueix l'augment d'assassinats de l'últim cap de setmana, que trenca amb el descens de la criminalitat dels últims mesos. Bukele, que va arribar al càrrec el juny de l'any passat amb la promesa de reduir la violència, no ha volgut passar per alt el primer repunt i ha decretat la màxima alerta a les atapeïdes presons del petit país, on compleixen condemna més de 12.000 membres dels grups de delinqüents que controlen els barris a base de violència i extorsions, segons dades oficials que cita l'agència Reuters.

El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños.



Instamos a la oposición a que se pongan del lado de la gente honrada, y a las instituciones que controlan a dejar de proteger a quienes asesinan a nuestro pueblo. — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 26, 2020

A través del seu compte de Twitter, Bukele ha penjat les fotografies de membres de les maras a les presons, asseguts amb el cap cot i les mans lligades a l'esquena i sense mantenir la distància de seguretat recomanada per frenar el coronavirus. L'estratègia del president és castigar els pandilleros tenint-los tancats en cel·les les 24 hores del dia mentre duren els escorcolls policials i barrejant membres de diferents bandes en la mateixa cel·la. El govern es farà càrrec de la defensa legal dels policies i militars que siguin "injustament acusats per defensar la vida de la gent honrada", alhora que insta la Fiscalia a "processar els aliats de les bandes" per "associació terrorista" i "apologia del terrorisme".

Bukele acusa les principals bandes d'aprofitar que totes les forces de seguretat del país s'han centrat en frenar l'epidèmia i, sense proves, ha responsabilitzat els membres presos de donar ordres als de fora d'aprofitar la crisi del coronavirus per fer-se forts en barris i ciutats. De fet, almenys tres de les grans maras s'han autoeregit com a protectores de les comunitats i han ordenat tocs de queda per obligar els residents a complir amb els horaris de la quarantena sota l'amenaça fins i tot de mort en cas que algú se salti la norma. A més, també organitzen distribucions de menjar per als veïns que s'han quedat sense ingressos a causa del confinament i de l'aturada total de l'economia. Bukele va ser un dels dirigents llatinoamericans que més ràpid van reaccionar davant del coronavirus, i de moment l'estratègia de confinament i tancament d'empreses està funcionant, perquè només s'han registrat vuit morts i 300 contagis.

Las pandillas no van a detener el trabajo que estamos realizando por cuidar la vida de los salvadoreños. Vamos a ir tras estos grupos criminales. pic.twitter.com/nVIGhIITMw — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) April 26, 2020

Les actuals maras són herència de les bandes d'immigrants que van ser deportats des dels Estats Units a finals dels 70 i principis dels 80 i que van arribar a un Salvador en plena postguerra, on no hi havia ni feina ni ajudes socials, i on van aprofitar l'absència d'una estructura estatal per fer-se amb el negoci del control social, amb extorsions a veïns i comerciants. La violència de les bandes ha obligat milers de persones a deixar el país i iniciar el viatge cap als Estats Units, en una de les rutes més perilloses del món.