Polèmica pel misteriós retuit de Trump amb el nom de l'informant que va donar peu a l''impeachment'

El compte de Twitter del president dels Estats Units s’ha convertit –sovint per desgràcia dels seus mateixos assessors– en la seva arma preferida en el camp de batalla polític. Però la seva incontinència tuitaire (i retuitaire) podria fer que en alguna ocasió li acabi sortint el tret per la culata. Un polèmica s'ha desfermat aquest cap de setmana per un retuit que el president va fer divendres a la nit d'un tuit en què apareixia el nom del suposat informant anònim dels serveis secrets ( whistleblower) que va revelar la trucada de Trump al president d’Ucraïna que ha donat peu al procés d’ impeachment.

Dissabte al matí, després d'algunes informacions crítiques al respecte, el retuit havia desaparegut del perfil de Donald Trump, cosa que semblava indicar que l'havia esborrat, però dissabte a la nit misteriosament el retuit va reaparèixer al timeline del president. Twitter va dir a Associated Press (AP) que l'apagada en un dels seus sistemes havia causat que alguns tuits d'alguns comptes, com el de Trump, fossin visibles per a alguns usuaris però no per a d'altres.

El compte del qual provenia el tuit, amb el nom @surfermom77 i atribuït a una tal Sophia de Califòrnia que es declara "100% seguidora de Trump", és sospitós de ser un compte bot o automàtic, també segons AP, però Twitter assegurava que "no ha violat cap de les normes de la xarxa".

Els informants dels serveis secrets estan protegits per la llei, i revelar la seva identitat obertament –tal com va fer Trump per als seus 68 milions de seguidors a Twitter– genera dubtes legals, però sobretot desincentiva futurs informants. Per això, tant demòcrates com republicans s'han compromès a protegir la seva identitat.

Mitjans d’extrema dreta afins al president han publicat en els últims dies el presumpte nom i cognom d’aquest exagent de la CIA. Dijous Trump ja havia retuitat un tuit que contenia l’enllaç a un d’aquests articles, però el tuit de @surfermom77 que va retuitar divendres diu directament el nom de l’informant i l’acusa de cometre “perjuri” i d’estar “protegit dels seus crims” pels demòcrates, unes denúncies que no tenen cap base.

Des que va esclatar el cas que ha abocat a l’ impeachment, Trump ha fet més d’un centenar de tuits per atacar i acusar de “traïdor” l’informant que va alertar els serveis secrets del seu intent d’aconseguir draps bruts de Joe Biden a través del nou president ucraïnès, fent servir l’ajuda militar com a moneda de canvi.

En les últimes setmanes, però, el principal objectiu de la seva ràbia tuitaire ha sigut la demòcrata Nancy Pelosi, a qui ahir també dedicava diversos tuits per titllar-la de “boja” i acusar-la de corrupció a Ucraïna, el mateix del qual acusa Joe Biden.