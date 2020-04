Degradat per no cedir a les pressions de Trump per usar hidroxicloroquina

Rick Bright, el metge que dirigia l’agència federal dels Estats Units per desenvolupar la vacuna del covid-19 fins a aquesta setmana, assegura que va ser apartat del seu càrrec després de resistir-se a les pressions del president Donald Trump per promocionar la hidroxicloroquina, una medicació contra la malària, com a tractament per al coronavirus. Bright acusa l’administració Trump d'haver posat “la política i el nepotisme per damunt de la ciència”.

Bright va ser destituït bruscament aquesta setmana com a director de l’Agència per a la Recerca i el Desenvolupament Biomèdic Avançat del departament de Salut i Serveis Humans, o BARDA, i va ser degradat a un càrrec inferior a l’Institut Nacional de Salut.

En un contundent comunicat, Bright, que té un doctorat en immunologia i patogènesi molecular per la Universitat d'Emory, critica els responsables del departament de Salut assegurant que va rebre pressions per destinar finançament cap a la hidroxicloroquina, un dels diversos "fàrmacs potencialment perillosos promoguts per aquells amb connexions polítiques" i que el president dels Estats Units ha descrit repetidament com a potencial “punt d’inflexió” en la lluita contra el virus.

"Crec que el meu canvi de càrrec es deu a la meva insistència perquè el govern invertís els milers de milions de dòlars assignats pel Congrés per abordar la pandèmia del covid-19 a solucions segures i verificades científicament, i no a fàrmacs, vacunes i altres tecnologies que no tinguessin mèrits científics”, afirma en la seva declaració. "Estic parlant perquè la lluita contra aquest virus mortal ha de seguir el camí de la ciència i no el de la política o el nepotisme”, remarca.

Els dubtes sobre l’ús de l’hidroxicloroquina com a tractament per al coronavirus i la falta d’evidències sobre l’eficàcia del fàrmac (inclosos alguns petits estudis que indicaven que els pacients podrien sortir-ne perjudicats) semblen haver atenuat l’entusiasme de Trump per ell.

A mesura que la gravetat de la pandèmia es feia evident a mitjans de març, el president va aprofitar informes anecdòtics sobre víctimes del coronavirus que es van recuperar ràpidament després d’utilitzar el fàrmac. Desesperat per poder donar bones notícies quan veia pujar el nombre de morts i caure el mercat de valors, Trump gairebé no podia contenir la seva il·lusió.

En una publicació a Twitter el 21 de març, el president va instar els funcionaris federals a aprovar ràpidament l'ús de la hidroxicloroquina amb un antibiòtic anomenat azitromicina, una combinació que creia que podria funcionar en el coronavirus. "Espero que tots dos es puguin fer servir immediatament", va tuitejar. "La gent s'està morint, doneu-vos pressa i que Déu us beneeixi”.

Roda de premsa rere roda de premsa, Trump ha desafiat la veu dels experts mèdics i d’alguns dels seus propis consellers principals, inclòs el doctor Anthony Fauci, el màxim especialista de malalties infeccioses de la nació i assessor de l’equip de gestió de la crisi del coronavirus. Ells van advertir que l’hidroxicloroquina, que s’utilitza per tractar malalties autoimmunitàries com l’artritis i el lupus reumatoide, així com la malària, necessitava sotmetre’s al mateix tipus d’avaluació rigorosa que es fa a altres medicaments.

A finals de març una divisió de l’empresa farmacèutica Novartis va donar 30 milions de dosis de sulfat d’hidroxicloroquina al departament de Salut per a un possible ús com a tractament del covid-19. Dies després, Trump anunciava la donació dient que la droga "podria funcionar i també pot no funcionar".

A mitjans d'abril es va suspendre un petit assaig al Brasil després que alguns pacients desenvolupessin freqüències cardíaques irregulars. Aquesta setmana un estudi realitzat amb 368 pacients veterans de guerra, encara pendent de revisió, assenyalava que la medicació no va evitar l’ús de ventiladors i que el fàrmac, per si sol, estava associat a un augment del risc de mort. I un grup d’experts del govern de l’Institut Nacional d’Al·lèrgies i Malalties Infeccioses va dir que no hi havia “prou dades” per recomanar prendre'l per tractar símptomes del virus. El president no ha parlat gaire des de llavors sobre la hidroxicloroquina.

En la seva declaració, Bright no menciona directament Trump. Però el seu llenguatge no deixa cap dubte que veu el suport de l'administració nord-americana a la droga com una pressió per ignorar els fets científics a favor de la política.

“La meva carrera professional m’ha preparat per a un moment com aquest: afrontar i derrotar un virus mortal que amenaça els nord-americans i la gent de tot el món”, escriu Bright. "Fins a aquest moment, he liderat els esforços del govern per invertir en la millor ciència disponible per combatre la pandèmia del covid-19. Malauradament, això ha derivat en enfrontaments amb el lideratge polític de l’HHS, incloent crítiques pels meus esforços proactius per invertir aviat en vacunes i subministraments crítics per salvar vides nord-americanes. També vaig resistir als esforços per finançar medicaments potencialment perillosos promoguts per persones amb connexions polítiques ", afegeix, i recalca que la hidroxicloroquina va ser "promoguda per l'administració com a panacea, però clarament no té mèrits científics".

La versió de la Casa Blanca

Però l’administració Trump pinta una imatge diferent de la de Bright. Segons els funcionaris, Bright i el doctor Robert Kadlec, el secretari auxiliar de salut per a la seva preparació i resposta, van xocar repetidament. Mentre Bright seguia procediments minuciosos, segons van dir, era una figura polaritzant al departament de Salut i Serveis Humans, en què havien circulat queixes sobre un estil de gestió que va ser descrit com a confrontació. Aquests funcionaris van dir que hi havia hagut debats sobre prescindir de Bright durant molts mesos, cosa que finalment es va dur a terme després que es filtressin missatges de correu electrònic a Reuters la setmana passada amb detalls de discussions internes sobre cloroquines.

Un alt funcionari de l'administració va dir que Alex Azar, el secretari del departament de Salut i Serveis Humans, va explicar la sortida de Bright del BARDA als membres del grup de tasques de coronavirus que van reunir-se dimecres com una forma de promocionar el vicepresident. Els oficials van sortir de la reunió i es van assabentar de la declaració pública de Bright. En una declaració, Caitlin Oakley, portaveu del departament de Salut i Serveis Humans, va dir: "El doctor Bright ha marxat de BARDA a NIH, on treballarà en el desenvolupament i desplegament de noves plataformes de prova puntual". I va afegir: "Pel que fa a la cloroquina, el doctor Bright va sol·licitar una autorització per a l'ús d'emergència de l'Administració d'Aliments i Medicaments per a donacions de cloroquina que Bayer i Sandoz van fer recentment a la Borsa Estratègica Nacional per utilitzar-la en pacients de covid-19. L'autorització és el que va fer que el producte donat estigués disponible per a la lluita contra el covid-19".

Al preguntar-li sobre Bright i el seu trasllat dimecres a la roda de premsa diària de la Casa Blanca, Trump va dir que no sabia qui era.