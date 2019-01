La policia investiga un atac amb tres ferits en una estació de tren de Manchester

Tres persones van resultar ferides durant la nit de Cap d'Any en un atac amb ganivet en una estació de tren de Manchester. La unitat antiterrorista de la policia britànica lidera la investigació. Un home ha sigut detingut i està sent interrogat per la policia, que manté obertes les línies d'investigació sobre les possibles motivacions del succés que es va produir a l'estació Victoria cap a les 21 h (GMT).

Un home i una dona d'uns 50 anys estan hospitalitzats amb ferides abdominals, mentre que un agent de la policia britànica del transport (BTP, en anglès) va ser ingressat per una ferida a les espatlles i ja ha estat donat d'alta.

Testimonis de l'atac van relatar a mitjans britànics que l'autor va cridar consignes islamistes i va ser reduït per diversos agents. "Un home està sota custòdia i en aquest moment no hi ha informació d'Intel·ligència que suggereixi que existeix una amenaça més àmplia en aquest moment", va afirmar un portaveu de la policia de Manchester.