S'eleven a 11 les morts a Itàlia pel brot de coronavirus

Els primers casos de coronavirus confirmats a Croàcia i Àustria aquest dimarts eleven a 11 els països europeus que tenen casos de Covid-19. Mentrestant, a I tàlia aquest dimarts s'han elevat ja a 10 els morts per Covid-19, amb dos homes i una dona de més de 80 anys que s'han afegit a les set víctimes mortals d'ahir, totes també gent gran i amb patologies prèvies. Alhora, s'ha registrat el primer cas de coronavirus al sud del país, una turista llombarda que va donar positiu a Sicília. En total ja són 322 els infectats en vuit regions italianes, amb més d'una cinquantena de contagis nous en les últimes 24 hores.

Itàlia és el país europeu amb més casos confirmats, seguit del Regne Unit, Alemanya, França, Espanya, Suècia, Finlàndia i Bèlgica, als quals s'han afegit aquesta tarda Croàcia i Àustria. L'estadística global és de 80.000 infectats arreu del món, 77.658 dels quals a la Xina, on han mort 2.663 persones pel virus que es va detectar al desembre a la ciutat de Wuhan. A la resta del món la preocupació se centra a Corea del Sud (977 casos, 10 morts), el Japó (850 casos, però la gran majoria concentrats en el creuer que va ser confinat a Yokohama, on van morir quatre persones), l'Iran (95 casos, 15 morts), i Singapur (90 casos). En total s'han confirmat casos en 38 països.

Però dins d'Europa, el principal focus continua sent Itàlia. "El sistema nacional de salut italià es troba entre els més eficients del món i la nostra política sanitària és de les més rigoroses", ha dit el primer ministre, Giuseppe Conte, durant una roda de premsa en què ha tractat de llançar un missatge de tranquil·litat, dins i fora de les fronteres italianes.

Itàlia, que va ser el primer país europeu en suspendre el trànsit aeri amb la Xina després que esclatés la crisi pel coronavirus, s'ha convertit ara en l' ovella negra d'Europa. La llista de països estrangers que han disposat algun tipus de restricció a la circulació d'italians provinents de les regions afectades o que recomanen als ciutadans evitar viatjar a un país transalpí no deixa d'augmentar. És el cas del Regne Unit, que ha imposat una mena d'aïllament domiciliari als ciutadans italians que entrin al país.

Holanda, Irlanda, Israel o Croàcia desaconsellen viatjar a Itàlia, mentre que Bulgària ha suspès els vols a Milà fins a finals de març, Grècia els viatges escolars i a França els estudiants que han transcorregut vacances a la Llombardia o el Vèneto hauran de romandre en aïllament 14 dies. Unes limitacions que el primer ministre ha considerat "injustes". "Itàlia és un país segur que es pot continuar visitant per fer turisme". Aquest dimarts els responsables de Sanitat dels països fronterers es van reunir amb el ministre italià, Roberto Speranza, per elaborar una estratègia comuna de contenció del virus.

Dins de les fronteres italianes, el govern s'enfronta a les crítiques de les regions afectades després que Conte acusés de no haver respectat els protocols de prevenció i haver permès que la malaltia s'estengués als responsables de l'hospital de Codogno, on es va registrar el primer cas de coronavirus. A Itàlia el sistema sanitari està transferit a les regions i en una entrevista Conte va insinuar que el govern estava estudiant assumir-ne les competències per afrontar la crisi. "Hem d'estar preparats per adoptar mesures que limitin les prerrogatives dels presidents de les regions" si augmenta el nivell d'emergència, va dir el cap de govern.



La proposta no ha sigut ben rebuda per les autoritats regionals, especialment pels responsables de la Llombardia i el Vèneto, exponents de la Lliga de Matteo Salvini. "Desgraciadament hem seguit els protocols de Govern", va respondre el governador llombard. La Lliga havia demanat a Govern tancar els ports als vaixells de refugiats i sotmetre a una quarantena els ciutadans xinesos que tornessin a Itàlia després d'haver visitat el seu país d'orígen quan va esclatar la crisi al país asiàtic.



Conte ha avançat, a més, que el govern prepara un paquet de mesures per mitigar l'impacte econòmic del coronavirus que afecta especialment la Llombardia i el Vèneto, l'economia de les quals suposa un terç del PIB nacional.

A Corea del Sud el govern està fent proves a 200.000 membres d'una secta religiosa que es creu que està a l'origen del brot local, l'església de Jesús de Shincheonji, que ja ha donat les dades dels seus seguidors a les autoritats.

Seül també ha aprovat un pressupost extraordinari i ha engegat una campanya contra l'acaparament de mascaretes. Al Japó el departament d'Educació ha tancat totes les escoles on se n'ha produït algun cas.

651x366 Piazza del Duomo, al centre de Milà, Itàlia / MIGUEL MEDINA / AFP Piazza del Duomo, al centre de Milà, Itàlia / MIGUEL MEDINA / AFP

A la Xina el nombre de nous contagiats ha baixat fins als 508 aquest dimarts, i han mort 71 persones més, mentre que les mesures extraordinàries de confinament a la província de Hubei, epicentre de l'epidèmia, es mantenen.

Experts de la Universitat de Tianjin, a prop de Pequín, asseguren que han desenvolupat una vacuna oral, i el professor que lidera l'equip, Huang Jinhai, apunta que podria servir també com a teràpia per als pacients ja infectats. Els mitjans oficials xinesos expliquen que s'estan buscant socis per fer proves clíniques.