La primera enquesta postdebat diu que Biden va guanyar

La primera enquesta ràpida feta per la cadena CBS i YouGov immediatament després del primer debat presidencial entre Donald Trump i Joe Biden, que ha tingut lloc aquesta matinada catalana, diu que va guanyar el demòcrata, tot i que ho pensen menys de la meitat dels espectadors: un 48% donen per guanyador Biden i un 41% donen per guanyador Trump, mentre que un 10% creuen que va ser un empat.

Però el que sí que no va generar cap dubte entre l'audiència és que el "to" d'aquest primer debat de cara a les eleccions presidencials del 3 de novembre "va ser negatiu". Ho pensen el 83% dels enquestats, i només un –tot i així sorprenent– 17% creuen que va ser positiu.

Sobre com els ha havia fet sentir aquest primer enfrontament entre els dos candidats presidencials, el 69% dels enquestats afirmaven que havien sortit del debat "enfadats", mentre que un 31% deien que l'hora i mitja de retrets i diàleg caòtic en què es va convertir el primer debat presidencial els havia "entretingut", i un 19% deien que n'havien sortit "pessimistes". De nou, un sorprenent 17% consideraven haver sortit del debat més "informats" que abans.

La cadena CBS i l'empresa de sondejos YouGov han posat en marxa un projecte d'enquestes actualitzades que va acordar amb molts dels enquestats que respondrien un qüestionari just després del debat presidencial, molts dels quals de forma electrònica. Així, a les onze de la nit nord-americanes, pocs minuts després d'acabar el debat, ja s'havien processat les respostes.

Tot i el to negatiu acordat per tots, les dades de l'enquesta mostren molt poques variacions en les opinions sobre els dos candidats amb les que ja arrencaven els espectadors. Només un lleuger creixement entre els que creuen que Biden "es preocupa per la gent com ells" (ha passat del 52 al 55% dels enquestats) o que Biden té prou energia per al càrrec (del 46% al 49%). Del president Trump, però, un 52% pensava que té prou energia i després del debat ho creia el 54%.