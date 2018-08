La primera transgènere candidata a governadora als EUA

La demòcrata Christine Hallquist ha fet història. Dimarts a la nit es va convertir en la primera transgènere a guanyar les primàries del partit demòcrata per presentar-se com a candidata a governadora d’un estat nord-americà. Va ser a l’estat de Vermont, al nord-est del país, a la frontera amb el Canadà. Es tracta de tota una fita, malgrat que les primàries d’aquest any s’estan caracteritzant per la participació d’un nombre rècord de candidats gais, lesbianes i transgènere. Però fins ara cap transgènere les havia guanyat.

“La victòria de Christine és decisiva per al moviment a favor de la igualtat dels transgènere i especialment important a causa del reduït nombre de trans que han sigut escollits per a un càrrec públic”, va destacar Annise Parker, directora executiva de LGBTQ Victory Fund, que ajuda els gais i els trangènere a preparar-se com a candidats. “Amb tot, els electors de Vermont no han triat Christine per la seva identitat de gènere, sinó perquè és una candidata amb una llarga trajectòria de servei a l’estat i parla dels temes que són importants per als votants”, va aclarir.

A les primàries demòcrates de Vermont hi havia candidats poc interessants que difícilment podien fer ombra a una aspirant com Hallquist -que s’hi presentava per primer cop-. Malgrat això, arribar a la governació serà una altra cosa. Hallquist haurà de competir amb el republicà Phil Scott, que espera revalidar el seu càrrec en un estat on els electors, des del 1962, mai han deixat de donar suport a un governador que aspirés a la reelecció. El centre d’estudis nord-americà Cook Political Report considera que els republicans tenen un suport sòlid per a la governació a Vermont.

Amb tot, la popularitat de l’actual governador va caure entre els conservadors aquest any després que hagués aprovat un seguit de mesures a favor del control de les armes a l’estat. Malgrat això, una enquesta feta per diversos mitjans de comunicació a Vermont el juliol passat indicava que dos terços de les persones consultades donen suport a les mesures aprovades i que gairebé la meitat dels votants que es defineixen com a demòcrates també tenen una bona opinió del governador actual. Només el 18% dels demòcrates entrevistats en aquesta enquesta veien amb bons ulls la candidata transgènere, i un 55% asseguraven que ni tan sols la coneixien. Ara aquesta situació segurament canviarà.

“Hallquist obtindrà suport econòmic i tindrà més possibilitats de donar-se a conèixer”, va vaticinar Eric Davis, un reconegut professor a la Middlebury College de Vermont. “Fins i tot si no és elegida governadora, la seva campanya pot augmentar la consciència sobre els problemes que afronten les persones transgènere”, va afirmar.

Abans de ser candidata, Hallquist va ser presidenta executiva a la Vermont Electric Cooperative, una companyia elèctrica estatal. L’empresa estava enfonsada i Hallquist va ajudar a remuntar-la. El seu pas d’home a dona es va produir el 2015, quan estava al capdavant de l’empresa, i va quedar immortalitzat en un documental dirigit pel seu fill.

Com a candidata, va aconseguir ràpidament el suport demòcrata amb un discurs proper i plagat d’anècdotes. “Recordo que, poc després de la meva transformació [en dona], un desconegut amb qui em vaig creuar pel carrer em va dir que havia de somriure més. Qui dimonis ets tu per dir-me si he de somriure?”, es va preguntar la candidata. “El meu canvi de gènere m’ha fet aprendre que les dones encara tenim un llarg camí per recórrer”, assegura.