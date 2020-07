El príncep Andreu, implicat també en la pressió a la justícia nord-americana per afavorir Jeffrey Epstein

Més complicacions encara per al príncep Andreu, el tercer fill de la reina d’Anglaterra, en el cas que el vincula amb els abusos del milionari i pederasta Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell, que havia estat la seva parella, acusada ara d’haver col·laborat amb ell en tràfic sexual i explotació de menors. Maxwell, detinguda a principis de juliol, està en presó provisional a l’espera de judici als Estats Units.

D’acord amb un seguit de documents que s’han fet públics aquesta matinada, el príncep Andreu hauria exercit pressió sobre les autoritats nord-americanes perquè Epstein aconseguís un acord "favorable" en un cas de prostitució de menors a Florida el 2008. Els documents s’han fet públics per primer cop després que una apel·lació per mantenir-los en secret per part dels advocats de Maxwell fos rebutjada aquesta setmana. Els papers posen de relleu l’estreta relació entre el duc de York i el financer caigut en desgràcia, i que es va suïcidar l’any passat a una presó de Nova York mentre esperava judici per altres càrrecs de prostitució i abús de menors.

Les proves, que fan augmentar enormement la pressió sobre Andreu perquè declari sobre el seu coneixement dels negocis bruts d’Epstein, formen part d’una demanda civil presentada l’any 2015 contra el magnat i contra Ghislaine Maxwell, de 58 anys, per part de Virginia Roberts Giuffre, que acusa Maxwell d’haver-la obligat a tenir relacions sexuals amb el príncep Andreu i altres persones quan tenia 17 anys. Andreu sempre ho ha negat.

Dues víctimes del financer, identificades només com a Jane Doe 1 i Jane Doe 2 –el nom que es fa servir habitualment en els processos legals nord-americans quan es vol mantenir oculta una identitat–, al·leguen que Epstein va comptar amb l’ajuda del príncep Andreu i d’altres amics influents per assegurar-li una condemna reduïda en el cas que es va veure a Florida. De fet, Epstein es va declarar culpable davant les autoritats federals de Florida d’haver prostituït una menor el 2008 com a part d'un controvertit “tracte amorós”.

651x366 El príncep Andreu amb Ghislaine Maxwell, en una imatge a les carreres d'Acot l'any 2000 El príncep Andreu amb Ghislaine Maxwell, en una imatge a les carreres d'Acot l'any 2000

Arran d’això, el financer va complir 18 mesos de presó, tot i que va poder gaudir de llibertat per anar a treballar durant 12 hores al dia, sis dies a la setmana.

El duc de York ha afirmat reiteradament –també en la famosa entrevista amb la BBC, que va resultar catastròfica per als seus interessos i que a la fi va desembocar en la seva retirada de la vida pública com a membre integrant de la família reial– que s’havia allunyat del seu antic amic després de la condemna del 2008, i s'havia reunit amb ell en una sola ocasió a Nova York el 2010, per tallar formalment els llaços.

651x366 El princep Andreu en companyia del seu amic, el magnat nord-americ]a Jeffrey Epstein / JAE DONNELLY El princep Andreu en companyia del seu amic, el magnat nord-americ]a Jeffrey Epstein / JAE DONNELLY

Sempre d’acord amb el testimoni de Virginia Giuffre, el príncep Andreu tindria "informació rellevant" que pot ajudar els investigadors. "Sí, ell hauria de saber bona part de la veritat", va dir sobre el duc. Virginia Giuffre, que ara té 36 anys, afirma que es va veure obligada a mantenir relacions sexuals no només amb Epstein, sinó també amb diversos companys seus.

"Epstein va encarregar a Jane Doe 1 que donés al príncep Andreu tot el que exigís i li va exigir que l'informés sobre els detalls de l'abús sexual", van dir els advocats. "Maxwell va facilitar els actes d'abús sexual d'Epstein en actuar com a madam [proxeneta]".

651x366 El príncep Andreu i Virginia Guiffre, llavors Virginia Rogers, a Londres, en una imatge del 2001 / VIRGINIA GUIFFRE El príncep Andreu i Virginia Guiffre, llavors Virginia Rogers, a Londres, en una imatge del 2001 / VIRGINIA GUIFFRE

Giuffre assegura en altres parts del seu testimoni que la famosa foto del príncep Andreu amb el braç al voltant de la seva cintura, feta el 2001 en una mansió londinenca, la va fer Epstein amb la seva càmera Kodak. A hores d’ara, cap portaveu oficial del duc de York s’ha pronunciat sobre les noves revelacions.