El príncep saudita Miteb Bin Abdullah paga mil milions de dòlars per la seva llibertat

El príncep de l'Aràbia Saudita Miteb Bin Abdullah, un dels 200 detinguts en el operatiu contra la corrupció impulsat pel príncep hereu Mohammed Bin Salman, ha aconseguit la seva llibertat després de pagar més de 1.000 milions de dòlars (uns 850 milions d'euros), segons han informat aquest dimecres fonts oficials del govern saudita.

Miteb Bin Abdullah, va ser detingut el passat 4 de novembre conjuntament amb nombrosos membres de la família real, ministres i empresaris del país acusats de corrupció. Fins llavors Miteb estava al capdavant de la Guàrdia Nacional i fins i tot va arribar a postular-se, en el seu moment, com un possible candidat a ocupar el lloc del seu pare, el rei Abdullah, mort l'any 2015.

Després de passar gairebé un mes arrestat, al luxós hotel Ritz-Carlton de Riyad, Miteb va arribar el passat dimarts a un acord amb les autoritats per saldar el seu deute , segons informa Reuters.

Un dels oficials implicats en aquesta campanya contra la corrupció va assegurar que Miteb va aconseguir "un acord acceptable" amb les autoritats en abonar més de 1.000 milions de dòlars, tot i que aquesta xifra no ha estat confirmada de forma oficial.

Aquest mateix oficial saudita va explicar que el príncep Miteb va ser acusat de corrupció "per contractar treballadors fantasma i atorgar contractes a les seves pròpies empreses". Alguns d'aquests contractes van arribar als 10.000 milions de dòlars.

Tot i que Miteb ha pagat per la seva llibertat, no està confirmat que el príncep tingui total llibertat de moviment o si restarà sota arrest domiciliari.

Una recaptació multimilionària

Altres arrestats en aquesta operació contra la corrupció estan acusats d'inflar contractes del govern, extorsió i d'acceptar suborns; i és possible que en els propers dies i setmanes també optin per arribar a un acord amb el govern. De fet l'oficial saudita va comentar a Reuters que "com a mínim hi ha tres persones més que ja han aconseguit un acord amb el govern", encara que no va facilitar la identitat dels individus.

El príncep hereu Mohammed Bin Salman espera que aquesta campanya contra la corrupció permeti recuperar uns 100.000 milions de dòlars defraudats per aquests polítics i empresaris. Alguns experts però, dubten que l'operació contra la corrupció respongui només a motius penals, i que amagui una purga política de l'hereu al tron.