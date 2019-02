El príncep hereu saudita va parlar d'utilitzar "una bala" contra Khashoggi

Mohammed bin Salman, príncep hereu de l'Aràbia Saudita, va dir a un dels seus més estrets col·laboradors que utilitzaria "una bala" per a Jamal Khashoggi, periodista assassinat a l'octubre si no tornava al regne i deixava de criticar el govern de Riad. Era el 2017, segons revela un informe d'intel·ligència d'acord amb funcionaris actuals i antics nord-americans i estrangers.

La conversa, interceptada per les agències nord-americanes d'intel·ligència, és l'evidència més detallada que s'ha filtrat fins avui que el controvertit príncep hereu va considerar matar Khashoggi molt abans que un comando saudita l'estrangulés dins del consolat d'Istanbul i desmembrés el seu cos amb una serra. L'assassinat del periodista va provocar indignació arreu del món i a Washington, el Congrés va demanar una investigació per treure l'entrellat de qui és el responsable de la mort.

El govern saudita ha negat que el jove príncep hereu tingués algun paper en l'assassinat, i el president Donald Trump ha mostrat públicament poc interès per esbrinar la veritat, mentre que Bin Salman s'ha convertit en el cap de facto de l'Aràbia Saudita i un aliat íntim de la Casa Blanca de Trump, especialment de Jared Kushner, el gendre del president i assessor sènior.

Durant diversos mesos, l'Agència de Seguretat Nacional nord-americana ha distribuït informes d'intel·ligència a altres agències d'espionatge, la Casa Blanca i aliats estrangers sobre les comunicacions del príncep hereu. Setmanes després de l'assassinat, la CIA va acabar la seva primera avaluació sobre l'assassinat, i va concloure que el príncep Mohammed l'havia ordenat.

La conversa entre el príncep i el seu ajudant, Turki Aldakhil, va tenir lloc el setembre del 2017, ja que funcionaris del regne es van veure cada vegada més alarmats per les crítiques de Khashoggi sobre el govern saudita. Aquell mateix mes, Khashoggi va començar a escriure columnes d'opinió per a 'The Washington Post', i els principals funcionaris saudites van discutir maneres de fer-lo tornar al regne.

En la conversa, el príncep hereu va dir que si Khashoggi no volia tornar hauria de fer-ho a la força. Si cap d'aquests mètodes no funcionava, va apuntar Mohammed, disposaria d'una "una bala" per al periodista, segons els funcionaris que coneixen un dels informes d'intel·ligència elaborat al desembre.

Els analistes d'intel·ligència nord-americans van concloure que el príncep Mohammed podria no haver dit literalment la frase, és a dir, no significava necessàriament que s'havia de disparar contra Khashoggi, però probablement va utilitzar l'expressió com una metàfora per subratllar que tenia totes les intencions de matar el periodista si no tornava a l'Aràbia Saudita.