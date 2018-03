El principal assessor econòmic de Trump també plega

Gary Cohn, el principal assessor econòmic del president nord-americà Donald Trump, deixarà la Casa Blanca en les pròximes setmanes, una més de la sèrie de renúncies d'alts càrrecs que estan minvant el nucli dur del govern de Washington.

L'abandonament arriba només uns dies després que el president confirmés que imposarà aranzels del 25% a les importacions d'acer i del 10% a les d'alumini, malgrat l'oposició de gran part del seu partit i del mateix Cohn.

Cohn, fervent defensor del lliure comerç i considerat un dels valedors de Wall Street al Govern, no combrega el gir de Trump cap a una estratègia política més agressiva i nacionalista amb vista a les eleccions legislatives d'aquest novembre, com la que va fonamentar la seva campanya electoral per a les presidencials.

Cohn, de 57 anys, era president del grup bancari Goldman Sachs fins que Trump el va nomenar al desembre de 2016 responsable de coordinar la política econòmica de la Casa Blanca, i va arribar a considerar-lo substituir Janet Yellen al capdavant de la Reserva Federal (Fed).

Cohn se suma a altres membres de l'equip més proper a l'inquilí de la Casa Blanca que o bé han estat acomiadats, o bé han presentat la seva renúncia, com fa uns dies la seva cap de premsa Hope Hicks, o abans Michael Flynn, Anthony Scaramucci, Sean Spicer, Steve Bannon o Rob Porter.