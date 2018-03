“La probabilitat que Corea del Nord i els EUA negociïn és baixa”

Quan el secretari d’Estat va dir que calia negociar amb Corea del Nord, Donald Trump va menystenir la idea. Cinc mesos més tard, està d’acord a parlar, sense més promeses que els seus predecessors, d’avançar cap a la fi del programa nuclear nord-coreà. La diferència és qui s’asseurà a taula: Donald Trump. La decisió és una prova més de la seva extrema confiança en si mateix. Trump insisteix que pot aconseguir el que cap altre president ha assolit abans només per la força de la seva personalitat. Però fins ara hi ha poques proves materials que això sigui cert.

Trump ha trobat un esperit afí amb qui asseure’s a negociar: Kim Jong-un. Tots dos són imprevisibles, tenen facilitat per canviar d’opinió i estan convençuts que només ells poden prendre decisions importants. “D’alguna manera hi ha una simetria -diu Wendy R. Sherman, que va formar part d’una delegació nord-americana a Pyongyang sota el mandat de Bill Clinton-. Són dos líders que creuen fonamentalment que són els únics que importen”. Altres presidents van deixar les converses amb Corea del Nord per als rangs inferiors perquè no volien recompensar Pyongyang amb el prestigi d’una reunió si no hi havia garanties d’un avenç. Temien que una reunió mal concebuda comportés un fracàs contraproduent.

«Això no és un ‘reality’»

Trump ja havia flirtejat abans amb la idea de reunir-se amb Kim Jong-un. James Jay Carafano, expert polític de la Heritage Foundation, creu que voler veure’s “cara a cara” amb el líder nord-coreà és “molt propi” de Trump. “Realment té un bon historial de conversar amb altres líders”, afegeix Carafano. De fet, Trump s’ha mostrat més obert a tractar directament amb líders estrangers que Obama, i ha sigut un interlocutor pràctic que ha forjat relacions tot canviant les seves opinions, com amb el president xinès, Xi Jinping. Tot i així, admet l’expert, “la probabilitat que realment negociïn alguna cosa és molt baixa”.

Colin Kahl, exoficial de seguretat nacional, opina el contrari que Carafano i no veu Trump preparat per a “aquest tipus de diplomàcia”, ja que és una persona “propensa a la manipulació i l’adulació”. “Sovint fa amenaces que no compleix i promeses que no fa realitat. I llança aliats als lleons”, diu. “I això no és la recepta per a l’èxit”, opina.

Clinton va plantejar-se anar a Pyongyang els últims mesos de la seva presidència, però va optar per no fer-ho perquè en part calculava que tindria més possibilitats de tenir èxit si intentava forjar un acord de pau entre Israel i Palestina, cosa que tampoc va aconseguir. La diplomàcia és positiva “però també ha d’estar molt ben preparada”, adverteix el representant de la delegació nord-americana que va viatjar a Pyongyang durant el mandat de Clinton. “Es tracta d’un tema molt seriós. Això no és cap programa de reality. Està en joc la seguretat nacional”, alerta.

Tot i que la pressió econòmica de les sancions ha portat Kim Jong-un a la taula de negociació, el líder nord-coreà ha fet molt poques concessions -que se sàpiga- per guanyar-se una reunió amb Trump. Kim Jong-un ha acceptat suspendre de moment les proves nuclears i de míssils, però després d’un any de proves accelerades potser tampoc no calia fer-ne més. També ha accedit a tolerar els exercicis militars conjunts dels EUA i Corea del Sud. “No m’imagino cap altre president fent una reunió així sobre la base només d’aquests comentaris ambigus de Kim Jong-un -diu Christopher R. Hill, que va negociar amb Pyongyang per a George W. Bush-. La pregunta és si Trump continuarà amb les seves intencions sense indicis clars que els nord-coreans estan disposats a aturar el seu programa nuclear”.