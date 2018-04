Un problema tècnic provoca retards en la meitat dels vols d'Europa

Un error tècnic en un dels sistemes de control de l'Organització Europea per a la Seguretat de la Navegació Aèria (Eurocontrol) provoca aquest dimarts pertorbacions en el trànsit aeri, i la meitat dels vols del dia podrien patir retards, segons ha informat aquesta agència.



En un comunicat, l'organisme encarregat de la gestió del trànsit aeri al continent ha indicat que ha detectat un problema en el seu sistema de gestió del flux tàctic reforçat (ETFMS, en les seves sigles en anglès), utilitzat per regular el flux de vols a Europa, cosa que ha comportat la reducció de capacitat en l'espai aeri de fins a un 10%, com a mesura de contingència.



"El problema amb l'ETFMS ha estat identificat i estem treballant per tornar a operar amb normalitat", afirma.



Eurocontrol ha precisat que els plans de vol presentats abans de les 10.26 GMT d'aquest dimarts havien estat denegats a causa de l'incident, i ha anunciat que el pla de mesures extraordinàries es mantindrà durant "les pròximes hores" fins a tenir la "certesa que el sistema funciona correctament".



"Esperem que les operacions normals es reprenguin a última hora d'aquesta tarda", ha afegit.



S'esperen un total de 29.500 vols durant aquesta jornada, dels quals aproximadament la meitat podrien patir retards a causa de la interrupció del sistema, ha manifestat l'organisme. Eurocontrol va assegurar que el problema tècnic no ha generat cap tipus de risc en la seguretat dels vols.