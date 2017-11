La producció d’opi a l’Afganistan creix un 87% respecte a l’any passat

L’Afganistan ha superat els seus propis límits. La superfície d’opi cultivada aquest any al país asiàtic ha arribat a les 328.000 hectàrees, i sobrepassa ja les 224.000 que va assolir el 2014 i que van ser tot un rècord històric. A més, la collita ha sigut especialment bona aquest any: en total s’han produït 9.000 tones d’opi, una xifra que suposa un augment del 87% respecte a l’any passat, segons dades de l’informe que el govern afganès i l’Oficina de les Nacions Unides per a la Droga i el Delicte (UNODC, en les sigles en anglès) van presentar ahir. L’Afganistan és el primer productor d’opi del món i l’augment desorbitat de la collita aquest any contribuirà, sens dubte, a un increment del flux d’heroïna als mercats d’Europa i els Estats Units, i també a una baixada del seu preu.

Mai s’havia produït una situació com l’actual. Ni en els últims setze anys de presència de tropes internacionals a l’Afganistan, ni tan sols durant el règim dels talibans. La producció d’opi al país asiàtic no havia sigut mai tan elevada com ara. A mesura que les forces estrangeres van començar a retirar-se de l’Afganistan el 2014, el cultiu de la droga ha crescut progressivament any rere any.

“La inestabilitat política, la falta del control del govern, la manca de seguretat i la corrupció” són algunes de les causes que cita l’informe de la UNODC i l’executiu afganès per justificar l’exagerat increment de la producció d’opi. En l’actualitat només en una província de les 34 que hi ha a l’Afganistan no es cultiva aquesta droga: a la de Bamian, al centre del país. A la resta, hi ha plantacions d’opi en absolutament totes.

Les zones amb més plantacions

En algunes províncies com la de Helmand, al sud, i un dels principals bastions dels talibans, els camps de droga ocupen un terç de totes les terres cultivables. És, un cop més, la província on la producció és més elevada. Les plantacions de droga són clarament visibles -moltes estan al costat de les carreteres- i cada any mobilitzen una mà d’obra ingent: milers de treballadors es desplacen fins allà des de tots els punts de l’Afganistan i fins i tot del país veí, el Pakistan, per participar en la collita durant els mesos d’abril i maig.

Altres províncies amb una alta producció de droga són Kandahar -també al sud- i Badghis, al nord-oest i que va estar sota el control de les tropes espanyoles fins al 2013. La seva retirada també va suposar l’expansió del cultiu.

“Les drogues són la principal font de finançament dels talibans i del terrorisme internacional, i alimenten la inseguretat i la insurgència al país”, va declarar el viceministre afganès d’Antinarcòtics, Javid Ahmad Qayam, en roda de premsa per justificar la desastrosa situació. La realitat, però, és mes complicada del que sembla.

Mohammad Ibrahim, responsable del departament d’Antinarcòtics a la província de Badghis, va descriure així la problemàtica amb què es troba: “Teníem un pla d’erradicació dels camps d’opi, però no l’hem pogut desplegar a causa de la inseguretat. Ningú volia jugar-se la vida”, va argumentar. Les zones controlades pels talibans és on els agricultors planten la droga. És a dir, on no hi ha presència ni de l’exèrcit ni de la policia. Amb la retirada de les tropes internacionals, les àrees fora de control han augmentat exponencialment. Gairebé totes les zones rurals estan sota el domini insurgent.

“Tenim set tractors per destruir les plantacions d’opi, però només tres funcionen. Els altres estan avariats. I els que funcionen no els podem fer servir perquè no tenim benzina”, lamentava també Mohammad Ibrahim. La reducció de l’ajuda internacional ha disminuït els recursos destinats a l’erradicació dels camps de droga. L’opi es va començar a cultivar a l’Afganistan als anys vuitanta, durant la guerra del país contra la llavors Unió Soviètica.