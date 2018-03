Un professor dispara per error i fereix un alumne, en un institut de Califòrnia

Un professor ha ferit un alumne en un institut de Califòrnia en disparar-se l'arma que duia accidentalment. El docent, un policia en la reserva, ha descarregat per error la seva arma davant un grup d'estudiants mentre oferia una sessió dedicada a la seguretat pública a la localitat de Seaside, al comtat de Monterrey.

L'home, entrenat en l'ús d'armes de foc, es trobava apuntant al sostre en el moment del tret, que ha produït ferides lleus a un alumne de 17 anys, quan el tret ha fet desprendre part del sostre de l'aula que l'ha caigut a sobre.

"És la cosa més boja. Podria haver estat molt dolent", ha assegurat Fermín González, el pare del noi afectat, que ha assegurat que s'ha assabentat de l'incident quan el seu fill va arribar a casa amb sang a la samarreta i restes del projectil en el seu coll.

L'autor del tret no intencionat és professor de matemàtiques i, a més, participa com a docent en un curs de seguretat de l'administració de justícia i ja ha estat suspès per l'institut i per la Policia de Sand City mentre estudien el cas.

L'accident es va produir dimarts, tot i que no s'ha conegut fins aquest dijous, un dia després de la multitudinària acció dels estudiants nord-americans per reclamar al Congrés i Donald Trump l'enduriment per al control d'armes. El president ha llançat la proposta per evitar tirotejos a les escoles, com el que fa un mes va acabar amb 17 morts en un institut de Parkland, armar alguns professors i personal capacitat en els centres educatius, que ha estat rebutjat per la majoria de docents.