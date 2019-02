La promesa de Khashoggi demana a la UE que es mulli

“Espero que la meva visita sigui útil per a futures sancions a l’Aràbia Saudita”, deia ahir Hatice Cengiz, promesa del periodista assassinat al consolat de l’Àrabia Saudita de Turquia, Jamal Khashoggi. Ahir Cengiz va ser al Parlament Europeu en una breu compareixença de premsa en què va demanar a les institucions europees que pressionin el règim de l’Aràbia Saudita i li apliquin sancions per garantir que es respecten els drets humans i fonamentals. Les seves paraules van arribar després d’un debat al subcomitè de drets humans de l’Eurocambra en què es va abordar la situació d’aquesta monarquia de la península d’Aràbia.

Cengiz, que recentment ha publicat un llibre amb les memòries del periodista assassinat, ha assegurat que si s’havia desplaçat fins al Parlament Europeu no era només per lluitar per fer justícia per la mort del seu promès, sinó per defensar els valors que “ell va defensar amb fermesa”. Al seu costat, el president del subcomitè de drets humans, Antonio Panzeri, va recordar que l’Eurocambra ja havia condemnat l’assassinat de Khashoggi a través de l’aprovació d’una resolució, i també que s’havia instat a aturar la venda d’armes a l’Aràbia Saudita des de la UE. Tot i això, el mateix Panzeri ha hagut d’admetre que “a vegades la Unió Europea és contradictòria en temes de comerç i d’armes amb l’Aràbia Saudita”, però ha fet una crida a no deixar el cas abandonat i mantenir-lo a l’agenda mediàtica.