Duterte proposa disparar "a la vagina" a les dones terroristes

El president de la República de les Filipines, Rodrigo Duterte, segueix acumulant episodis polèmics. Aquest dilluns s'han conegut les dures paraules que el president va dirigir a les dones integrants d'un grup terrorista: "Digueu als soldats: hi ha una nova ordre. No et matarem. Et dispararem a la vagina".

Duterte va realitzar aquestes declaracions durant una reunió amb antics militants del Nou Exèrcit del Poble (NEP), una guerrilla comunista activa des del 1968 i considerada terrorista pels Estats Units i la Unió Europea.

A part de l'evident animadversió cap a les dones, el president filipí també va expressar que aquestes dones "sense vagina, serien inútils", un comentari qualificat de misògin per Human Rights Watch (HRW) i diverses ONG filipines.

Un llarg historial de masclisme

La visió de Duterte sobre la dona segueix sense evolucionar. HRW ha condemnat les paraules del president per incitar "a les forces estatals a cometre actes de violència sexual durant els conflictes armats, la qual cosa constitueix una violació del dret humanitari internacional".

L'any 2017 Duterte va comentar en to irònic que si un soldat violava tres dones, ell mateix se'n faria responsable. La filla de l'expresident Bill Clinton, Chelsea Clinton, en una piulada per Twitter va titllar el president de "gàngster assassí sense cap tipus de respecte pels drets humans".

"Duterte fomenta obertament la violència contra les dones, contribueix a la seva impunitat i es confirma com el mascle feixista més perillós en el govern en aquests moments", ha declarat l'organització feminista filipina Gabriela. Què esperar, doncs, d'un home que admira Hitler i que es compara amb ell?

El president de Filipines, també anomenat el Trump filipí, va comentar que oferiria "42 dones verges" a cada turista que visités les Filipines, un altre comentari desafortunat i despectiu que se suma a la llista de bestieses masclistes del mandatari.