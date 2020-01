"Els que protesten a Hong Kong són una nova extrema dreta similar a VOX"

260x366 El professor emèrit de la Universitat Xinesa de Hong Kong, Shaoguang Wang, va ser a Barcelona en un seminari del Cidob / Cristina Calderer El professor emèrit de la Universitat Xinesa de Hong Kong, Shaoguang Wang, va ser a Barcelona en un seminari del Cidob / Cristina Calderer

El professor Shaoguang Wang està retirat de la seva feina a la Universitat Xinesa de Hong Kong, on conserva el títol de professor emèrit. Ara dona classes a la Universitat Tsinghua de Pequín, però continua vivint gran part del temps a Hong Kong. Va visitar Barcelona per participar a la 18a edició del seminari internacional War and Peace in the 21st Century organitzat pel Cidob, aquest any per debatre sobre la Xina, els EUA i la UE en el nou ordre global. Però no va defugir pas el debat sobre Hong Kong.

La Universitat Xinesa de Hong Kong ha estat un dels epicentres de les protestes, com ho ha viscut?

Visc molt a prop de la universitat i un matí em vaig espantar molt perquè de sobte estava ocupada per gent vestida de negre, que semblen i actuen com a terroristes. Els mitjans occidentals donen una visió distorsionada de la realitat a Hong Kong. Des que el Regne Unit va entregar Hong Kong a la Xina el 1997, cada any hi ha protestes, això no és nou, però el que fa que aquesta protesta estigui despertant tanta atenció no és la protesta en sí.

Què és diferent aquest cop?

Tres coses. Primer, els objectius són diferents. A les anteriors protestes la gent sortia al carrer per protestar contra el govern de Hong Kong o el govern central de la Xina, però aquest any protesten contra la Xina i el poble xinès. Qualsevol cosa vinculada amb la Xina està sent destruïda a Hong Kong, tot allò vinculat a la cultura xinesa és atacat o si expresses una opinió diferent de la dels que protesten també pots ser atacat físicament. Jo parlo xinès mandarí i ara tinc por de parlar mandarí pel carrer. La segona diferència són els mitjans, que fins ara eren pacífics però aquest cop són violents. Els aparadors del centre comercial estan destruïts i ara tenim una ciutat que sembla una presó perquè estan substituint tots els vidres trencats per acer. Especialment en els últims mesos han començat a fer servir bombes i armes, no sé d’on les treuen, és com terrorisme. I la tercera diferència és el tipus de manifestants: abans eren adults, ara són nens de 12 i 15 anys, molt sovint mobilitzats pels seus professors.

Si la situació és tan greu, per què Xi Jinping no ha intervingut directament?

Perquè a Hong Kong tenim "un país dos sistemes", sota el qual el grau d’autonomia de Hong Kong és molt alt. El govern xinès no s’emporta ni un sol cèntim dels impostos de Hong Kong, que és molt més rica que moltes altres províncies però no paga res a Pequín. I el govern hongkonguès té totes les competències excepte en tres àrees: defensa, seguretat nacional i diplomàcia. Tota la resta, inclòs l'ordre públic, és competència del govern de Hong Kong. Així que a menys que Hong Kong pateixi una amenaça molt seriosa de col·lapse, el govern central no hi pot intervenir.

Els que protesten diuen que precisament volen protegir aquest sistema polític, que ara veuen amenaçat.

No. Hem tingut aquest sistema durant 25 anys. La raó del que passa a Hong Kong ara és molt similar al que passa també a Europa i també a Espanya: fins ara no teníeu una extrema dreta, oi? I ara sí que la teniu. A Hong Kong tampoc la teníem i ara sí. Aquest augment de l’extrema dreta és molt similar al que veieu aquí.

Però aquí els manifestants de Hong Kong no els veiem com extrema dreta, els ubiquem més aviat a l'esquerra.

No són esquerra. Són antiimmigrants, com l'extrema dreta a Europa. Per què ha sorgit? La meva interpretació és simple: en el passat la gent de Hong Kong es creia molt superior comparada amb els seus homòlegs a la Xina. Vivien molt millor que la majoria de la gent de la Xina, però ara amb el creixement econòmic de la Xina, molta gent xinesa viu molt millor que la mitjana de gent a Hong Kong. Hong Kong és una societat extremadament desigual. Té 7 milions d’habitants, però la seva desigualtat és molt més alta que a la Xina, que en té 1.400 milions. Cada persona a Hong Kong té una mitjana de 15 metres quadrats d’habitatge, els mateixos que tenia fa anys. Però a la Xina, abans la mitjana era de 8 metres quadrats per persona i ara és de 40. Ara des de Hong Kong miren a la Xina i se senten inferiors, quan abans se sentien superiors, i això ha produït certa crisi d’identitat. Com passa amb l’extrema dreta a Europa.

Creu que el problema és més identitari que de descontentament econòmic?

Jo crec que sí. Fa 30 anys, el sector manufacturer era un terç de l’economia però ara és el 2%, i la seva economia és bàsicament de sector serveis. Els serveis tenen una part alta, com la banca i les finances, però també una part baixa, amb feines com empaquetament o enviaments. Això fomenta la desigualtat, i els hongkonguesos en culpen els de fora. Han de culpar algú per questa situació econòmica i culpen els xinesos.

Es compara molt Hong Kong amb Catalunya, però els que protesten aquí no són l’extrema dreta.

Però teniu una extrema dreta que es diu Vox i que també està contra els immigrants i els de fora, oi?

Però Vox està a l’altre extrem dels manifestants independentistes catalans, que és amb qui es compara els manifestants hongkonguesos.

És una mala comparació. La situació a Hong Kong no és comparable. Alguna gent allà vol la independència però són estúpids, perquè Hong Kong no sobreviuria de cap manera sense la Xina. Fins i tot l’aigua corrent ve de la Xina, perquè a Hong Kong no hi ha aigua. Ara han creat una nova identitat hongkonguesa, ¿però qui es reconeix com a tal? Només ells mateixos, fins i tot molts dels seus pares estan en conflicte amb ells perquè diuen que són xinesos i ells no es reconeixen com a xinesos. És una crisi identitària com la d’Europa.

Com se soluciona aquesta crisi?

He vist crisis durant molt de temps i aquesta és una més, no em preocupa, és només una rebequeria. Les aigües estan ja molt més calmades des que ha començat el nou any.

Però als que protesten al carrer caldrà donar-los alguna solució, no?

Els problemes econòmics de Hong Kong tenen molt difícil solució, perquè són estructurals. El problema de l’habitatge per exemple: hi ha molt espai per construir nous habitatges però els que ja tenen apartament de propietat s’hi oposen i són molt poderosos econòmicament. Si s’intenta fer algun canvi, els poderosos s’hi oposaran.