Les protestes es multipliquen a França

Per cada una de les reformes que Emmanuel Macron pretén posar en marxa apareix un moviment contestatari. Ara el president francès té diversos fronts oberts al país: el desallotjament de la zona de Notre-Dame-des-Landes, on inicialment el govern pretenia construir un aeroport i ara hi estan instal·lats desenes d’activistes; la vaga de treballadors de la Societat Nacional de Ferrocarrils Francesos (SNCF) -que equival a la Renfe a Espanya-, i les protestes dels estudiants que s’oposen a una reforma de l’examen d’accés a la universitat. Tot això quan no fa ni un any que Macron va arribar a l’Elisi.

Terrenys ocupats

La policia intenta desallotjar els activistes d’una zona de boscos

El govern francès ha mobilitzat fins a 2.500 gendarmes francesos per expulsar “els ocupants il·legals dels terrenys de la zona de Notre-Dame-des-Landes [al nord-oest de França]”, segons va detallar ahir el ministeri de l’Interior. L’operació va començar dilluns de matinada, i el govern va informar que havia aconseguit desallotjar tretze cases ocupades, de les quals sis van ser “completament destruïdes”.

Les cases que hi ha en aquesta zona són granges abandonades o bé cabanes construïdes per activistes que s’autoanomenen zadistes o membres de la ZAD (acrònim de “zona a defensar”). Els zadistes es van instal·lar en aquest territori a finals del 2000 per oposar-se a la construcció de l’aeroport de Notre-Dame-des-Landes. Amb els anys, però, aquesta zona s’ha convertit en un laboratori de maneres de viure alternatives.

Durant l’operació d’ahir va haver-hi múltiples enfrontaments entre la policia i els zadistes, que van aixecar barricades per evitar els desallotjaments. Malgrat això, els agents van expulsar ahir fins a deu persones d’aquesta zona i van detenir almenys set activistes, segons va informar la prefecta de la regió País del Loira, Nicole Klein.

El primer ministre francès, Édouard Philippe, va anunciar al gener que el govern desistia i abandonava el projecte de construir un aeroport en aquesta àrea. Philippe, però, també va donar un ultimàtum als zadistes. En concret, el govern pretén desmantellar una quarantena de les 97 cases que estan ocupades.

Vaga ferroviària

Macron vol suprimir els privilegis d’aquests treballadors

Un 24,9% dels treballadors de la SNCF van fer vaga ahir, segons un comunicat de l’empresa ferroviària, un 5% menys que el 4 abril. Els maquinistes (75%) i els controladors (71%) són els que més van secundar el quart dia d’aquesta aturada intermitent de 36 dies que durarà fins al 28 de juny. Si no hi ha canvis, els sindicats ferroviaris preveuen fer vaga dos dies de cada cinc.

Des de l’inici de la mobilització, la SNCF “ha perdut probablement 100 milions d’euros”, va anunciar ahir el seu president, Guillaume Pepy. Això equival a “20 milions d’euros al dia quan hi ha molt pocs trens”, va matisar Pepy. La SNCF arrossega “un deute vertiginós” de 50.000 milions d’euros segons el primer ministre, Édouard Philippe. L’equivalent al pressupost de l’educació nacional. Precisament per això el govern pretén impulsar una reforma i posar fi a l’estatus laboral privilegiat que tenen els treballadors de la SNCF.

Els usuaris de tren estan sent especialment perjudicats. Molts dels afectats inicien el seu viatge amb fins a dues hores d’antelació per intentar pujar a un dels poquíssims trens que circulen els dies de vaga. Altres opten pel cotxe. El resultat és que ahir es van tornar a formar més de 400 quilòmetres d’embussos a la regió de l’Illa de França.

Els sindicats van organitzar ahir a la tarda una manifestació a l’esplanada del Palau Nacional dels Invàlids de París, a prop de l’Assemblea Nacional, per protestar contra la reforma. Justament ahir els diputats van començar a examinar el projecte de llei. Si no obté el vistiplau dels parlamentaris, l’executiu de Macron ja va advertir que l’aprovarà per decret.

Rebel·lió dels estudiants

El govern vol modificar l’examen d’accés a la universitat

Una trentena d’estudiants van bloquejar parcialment ahir la Universitat de Nanterre, al nord-oest de París, per protestar contra l’anomenada llei Vidal. Aquesta històrica universitat -d’on va sorgir el moviment contestatari del 1968- no és l’única que s’ha vist afectada per les protestes contra la reforma a l’accés a la universitat que vol impulsar el govern. La policia també va detenir ahir set persones per “rebel·lió” durant una assemblea general que entre 200 i 300 estudiants havien convocat en un dels edificis de la universitat, segons va informar France Info. Després de la intervenció de les forces de l’ordre, la universitat va haver de tancar.

A Montpeller, la Universitat Paul-Valéry està tancada des de finals de març. I el rector fins i tot ha anunciat que els exàmens de final de curs es faran de manera no presencial, per internet.

En total, unes trenta facultats franceses han participat d’una manera o altra en les protestes contra la llei que porta el cognom de la ministra de l’Ensenyament Superior, Frédérique Vidal, i estableix un nou sistema de selecció per accedir a la universitat.