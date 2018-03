“50 punts per atacar amb àcid un musulmà”

Els musulmans del Regne Unit estan en estat d’alerta davant d’un nou brot d’islamofòbia generalitzat que ja està sent investigat per la branca antiterrorista de les forces policials britàniques. Des de fa una setmana veïns de diferents indrets del país han rebut una carta anònima que els adverteix que el 3 d’abril és el “dia del càstig a un musulmà” i que es premiarà “amb punts” -com si fos un joc macabre- les persones que ataquin un integrant de la comunitat islàmica. “25 punts per treure el vel a una dona musulmana. Cinquanta per ruixar la cara amb àcid” a una persona que professi l’islam, diu literalment la carta.

La missiva ha arribat a ciutadans residents a Sheffield, Birmingham, Cardiff, Leicester o Bradford, però també en àrees de l’est de Londres amb gran concentració de població musulmana. Entre els destinataris hi ha destacats membres de la comunitat musulmana, inclosos quatre parlamentaris, un dels quals és ministre del govern de Theresa May, Sajid Javid. Moltes d’aquestes persones també han rebut paquets sospitosos amb pols blanca, que dimarts i dijous van fer necessari el desplaçament d’una ambulància a la Casa dels Comuns per evacuar dos parlamentaris. La pols blanca va resultar ser innòcua.

La carta detalla que insultar un musulmà el 3 d’abril es premiarà amb deu punts; amb 250, si se li practiquen tortures amb elèctrodes; amb 500, si se l’esquartera o assassina amb una pistola, un ganivet o un vehicle; amb mil, si es crema o s’ataca una mesquita amb una bomba; i amb 2.500 punts si s’arrasa la ciutat santa de la Meca. El text no pot ser més esfereïdor. La carta indica que a l’edifici de la magistratura del districte de Westminster, al centre de Londres, es pot aconseguir més informació sobre aquest joc de l’horror. Lògicament tot es tracta d’una pura invenció.

L’autor anònim de la carta justifica els càstigs als musulmans així: “Ells t’han ferit, han fet patir els teus éssers estimats i t’han causat dolor i maldecaps.” Alhora, acusa els musulmans de voler convertir les democràcies occidentals en “estats liderats per la policia de la xaria”.

Campanya d’odi i atemoriment

El fet que la majoria de les missives s’hagin rebut en barris amb una gran concentració de població musulmana fa sospitar la policia que es tracta més d’una campanya d’atemoriment que no pas d’amenaces creïbles. De fet, fa un any també hi va haver una campanya molt semblant, però adreçada només a mesquites, en ciutats com Londres i d’altres del comtat de South Yorkshire, a Anglaterra, i també als Estats Units.

Tot i així, inevitablement, la intranquil·litat i, sobretot, la indignació -per acumulació de campanyes contra la seva fe- s’han estès entre els musulmans. Va quedar palès ahir mateix a la sortida d’un dels dos torns de la pregària del divendres a la mesquita de Masjid Abu Bakr, al barri de Walthamstow, a l’est de la ciutat. Alguns fidels, com ara l’Ali Majid, de 42 anys, londinenc, havien rebut la carta a casa seva. La resta dels consultats no n’havien estat destinataris, però estaven informats del text amenaçador per la premsa, Facebook, Twitter o pels comunicats que l’associació Tell Mama (Mesurant els Atacs Antimusulmans, en les sigles en anglès) va emetre a través de les xarxes socials. Aquesta organització ha comptabilitzat la recepció de centenars de cartes d’aquest tipus a tot el Regne Unit en només set dies.

Una institució que sí que ha rebut la carta és l’associació benèfica Muslim Welfare House (MWH), de Finsbury Park, al nord de Londres. Ho va confirmar a l’ARA ahir el màxim responsable, Toufik Kacimi. La seu de la MWH és al costat de la mesquita que el juny passat va patir un atemptat per atropellament que es va saldar amb un mort.

Les cartes han arribat just la setmana que l’alcalde de Londres ha llançat la seva estratègia per augmentar la integració.