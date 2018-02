La purga d'Erdogan contra els periodistes continua

Des del cop d'estat fallit a Turquia el juliol del 2016, la purga del govern de Recep Tayyip Erdogan no s'atura. Més de 38.000 persones estan empresonades per suposada complicitat amb els colpistes. Un dels sectors més castigats ha estat el del periodisme: més d'un centenar de mitjans de comunicació han hagut de tancar, i uns 160 periodistes han estat enviats a presó. El país otomà és l'estat del món amb més informadors empresonats.

Aquest divendres la persecució d'Erdogan torna a ser notícia, per partida doble: dos periodistes turcs (germans), Arhmet Altan i Mehmet Altan, i la periodista Nazli Ilicak han estat condemnats a cadena perpètua per haver enviat "missatges subliminals" colpistes durant la seva intervenció en un programa de televisió la vigília del cop d'estat fallit. Per contra, el també periodista Deniz Yücel, d'origen turcoalemany, ha quedat en llibertat després d'estar un any en presó preventiva a Istanbul.

Cadena perpètua



A banda dels tres periodistes -els germans Altan i la periodista Nazli Ilicak-, tres persones més han estat condemnades a passar la resta de la seva vida entre reixes. Per una banda, Fevzi Yazici i Yakup Simsek, que tot i no ser periodistes treballaven al diari opositor 'Zaman'. Per l'altra, Sükrü Tugrul Özsengül, un investigador policial. Tots sis han estat acusats d'intentar enderrocar el govern i de pertànyer a una "organització terrorista", en referència a la confraria del clergue islamista Fetullah Gülen, acusat d'orquestrar la revolta.

Els tres periodistes havien treballat o col·laborat durant anys amb diaris propers al partit del govern, i Nazli Ilicak fins i tot havia estat diputada de Fazilet, la formació en què militava llavors Erdogan. En tot moment els acusats han negat la seva vinculació amb la confraria de Gülen i el seu cas ha estat portat ara al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. Ergin Cinmen, advocat de Mehmet Altan, ha assegurat que "és una decisió que destrueix les llibertats d'expressió i de pensament".

Yücel, alliberat



Minuts més tard de l'alliberament de Deniz Yücel, el seu advocat, Veysel Ok, ho corroborava a través de Twitter. En el seu perfil personal ha publicat una foto del Yücel abraçant la seva parella, la també periodista Dilek Mayatürk.

L'empresonament de Yücel ara fa un any, acusat d'un presumpte delicte de propaganda terrorista a favor del Partit de Treballadors del Kurdistan (PKK) i de Gülen, havia tensat les relacions entre Ankara i Berlín. De fet, la cancellera alemanya, Angela Merkel, portava mesos reclamant que es posés en llibertat el corresponsal del diari alemany ' Die Welt'. Després de rebre la notícia, la Cancelleria ha reconegut que és un pas important per millorar les relacions amb Turquia. Malgrat això, des de Berlín apunten que aquest no era l'únic punt on hi ha hagut discrepàncies.

Merkel també ha celebrat la decisió. "M'alegra que Deniz Yücel pugui deixar la presó. És una mostra que les converses diplomàtiques tenen sentit", ha dit abans d'expressar la seva preocupació per altres persones que segueixen sense llibertat: "Som conscients que hi ha altres persones no tan conegudes que segueixen empresonades a Turquia i que també haurien de ser alliberades".