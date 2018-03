Les quatre possibles opcions de govern a Itàlia

Trenta hores després del tancament dels col·legis electorals a Itàlia, el ministeri de l’Interior continuava sense comunicar quins eren els resultats definitius de les votacions a causa de la complicada llei electoral, que està dificultant el recompte final. Malgrat això, s’esperen escasses variacions en la distribució d’escons. La coalició de dretes -formada per la Lliga, Força Itàlia i Germans d’Itàlia- obtindria 260 diputats i 135 senadors i, en conseqüència, es quedaria a 56 escons de la majoria, que és de 315. Per la seva banda, el Moviment 5 Estrelles (M5E), el partit més votat a les eleccions, aconseguiria 221 diputats i 112 senadors. I la coalició de centreesquerra, encapçalada pel Partit Democràtic, es quedaria amb només 112 escons a la Cambra de Diputats, i 57 al Senat.

Tant el líder del Moviment 5 Estrelles, Luigi Di Maio, com el de la Lliga, Matteo Salvini -la seva formació va ser la més votada de les tres que formaven la coalició de dretes-, han manifestat el seu dret de “governar”. La pregunta del milió és amb qui.

Hi ha quatre possibles opcions de govern, tot i que el president de la república, Sergio Matarella -que és qui té l’última paraula-, també es podria decantar per formar un executiu tècnic o d’objectius, amb personalitats no elegides a les urnes. En altres ocasions ja s’ha fet així a Itàlia.

Dreta i “descontents”

La clau estaria en diputats que acceptessin canviar de partit

La coalició de dretes i el líder de la Lliga, Matteo Salvini, podrien intentar obtenir el suport de 50 diputats i 30 senadors “descontents” amb les seves respectives formacions o que simplement volguessin “canviar de camisa”. Entre aquests hi podria haver els deu diputats que el M5E va expulsar abans de les eleccions per no haver respectat la norma del partit de retornar una part del sou a la formació. Aquests parlamentaris ja formaven part de la llista electoral del M5E quan van ser expulsats i, per tant, igualment han estat elegits diputats. Si la coalició de centredreta obtingués el sí d’aquests parlamentaris suplementaris, podria tenir la majoria. El problema és que sembla complicat que aconsegueixin el suport d’un nombre tan elevat de diputats “descontents”.

Centreesquerra i dreta

Una opció que els analistes consideren poc probable

Una altra possibilitat és que la coalició de centreesquerra i la de dreta s’aliïn i formin govern per evitar que el M5E arribi al poder. Però alguns analistes consideren que aquesta opció és pura “ciència-ficció”, perquè el líder del Partit Democràtic, Matteo Renzi, va assegurar que mai posaria la seva formació en mans dels “extremistes”, en referència a la Lliga de Matteo Salvini i el Moviment 5 Estrelles de Luigi Di Maio. Amb tot, no seria la primera vegada que el Partit Democràtic negociaria amb Força Itàlia, de Berlusconi.

M5E i la Lliga

Una majoria àmplia, però amb dos aspirants a ser primer ministre

El Moviment 5 Estrelles i la Lliga podrien tenir una àmplia majoria si unissin forces. Les dues formacions coincideixen en l’euroescepticisme i a culpabilitzar els immigrants de bona part dels mals d’Itàlia. Però tant Luigi Di Maio com Matteo Salvini aspiren a encapçalar el govern i cap dels dos sembla disposat a cedir.

M5E i el centreesquerra

El Partit Democràtic seria el principal escull

El M5E podria intentar formar coalició amb el Partit Democràtic i el partit Lliures i Iguals. Aquesta última formació ja va mostrar durant la campanya electoral la disposició a donar suport al M5E. El problema seria el Partit Democràtic, que a la campanya va defensar la seva candidatura com a alternativa als denominats “populistes”, o sigui, el M5E i la Lliga.