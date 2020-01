Un McDonald's al país dels soviets

31 de gener del 1990. Una cua gegantina, sis hores d'espera per poder demanar la comanda en un restaurant, en ple hivern rus. Es tracta ni més ni menys que d'un McDonald's, el gegant nord-americà, que per fi havia aconseguit creuar el Teló d'Acer i arribar al territori de l'enemic de la Guerra Freda.

El lloc triat per a l'establiment és la plaça Puixkinskaia, al cor de Moscou, a prop del Kremlin i de la plaça Roja. L'obertura del restaurant va aixecar molt de rebombori a la capital de la llavors Unió Soviètica. Multitud d' uixankes (el tradicional barret rus de pell) s'arreplegaven en una llarga processó que volia entrar al local.

Avui, a l'any 2020, un cartell sobre la porta recorda els “30 anys d'amistat” entre Rússia i l'empresa de menjar ràpid. Escultures de gel commemoren l'efemèride. Fa tres dècades que es va inaugurar l'únic local de la franquícia que es va obrir a l'URSS. A més, aquest va ser el local més gran del món de la cadena nord-americana fins a l'any 2015. Actualment ocupa la segona posició pel que fa a dimensions, amb 2.600 metres quadrats.

Quan es va obrir l'establiment eren els anys de la perestroika, el preludi del final del bloc comunista, que ja s'havia començat a esquerdar a l'Europa Central. Fins aleshores, la inauguració més multitudinària d'un restaurant de la franquícia havia sigut a Budapest, amb 9.000 assistents. Hongria va rebre el gegant nord-americà justament el 1988, poc abans del canvi de règim.

Les 30.000 persones que van fer cua durant hores per poder provar les hamburgueses d'Occident van pagar 3 rubles per una ració. En aquella època era un preu elevat, tenint en compte que un abonament mensual de transport valia el mateix i que un salari mitjà eren 150 rubles.

Entre els comensals es van repartir banderes de la companyia i els treballadors portaven un pin curiós: la “M” de l'empresa, amb una ensenya amb la falç i el martell. Aquesta imatge també es podia veure en una de les façanes d'un edifici pròxim.

La llavor del capitalisme

El local actual ha tancat i obert en diferents ocasions per algunes inspeccions de qualitat, però sempre s'ha mantingut a la mateixa localització i ha reobert les seves portes. Fins al 1993 va ser l'únic McDonald's en territori rus. El segon establiment de la cadena es va obrir ja dins de la Federació Russa.

Khasbulatov Khamzat, expresident de McDonald's a Rússia, explica en una entrevista amb la ràdio Eco de Moscou que va ser una experiència “inoblidable”. Tot i l'alegria inicial, els anys posteriors van ser insegurs per a l'establiment de la companyia, afegeix Khamzat. Van venir els anys de transició, durant els quals la inestabilitat i la hiperinflació van colpejar fort i sense pietat l'economia russa.

La gran M va ser la primera d'arribar a territori rus, però moltes altres companyies occidentals, entre les quals algunes altres de menjar ràpid, van seguir l'estela i fins i tot van fer servir Gorbatxov en un anunci per a televisió. El capitalisme va trigar a entrar al gegant eurasiàtic, però ha aconseguit establir-s'hi bé. A Moscou hi ha el centre comercial més gran d'Europa –de 230.000 metres quadrats–, i es calcula que aquest any el país guanyarà 1,4 milions de metres quadrats en superfície comercial.