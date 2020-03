Les presons, "bombes de rellotgeria" amb el Covid-19

La pandèmia del coronavirus situa les presons de tot el món en un dels focus de preocupació, de la mateixa manera que a l’inici del brot ho van ser els grans creuers. Més d’11 milions de persones estan complint condemnes en centres de reclusió sobresaturats, amb cel·les minúscules i mesures higièniques insuficients per mantenir les precaucions que es requereixen per evitar el contagi d’una infecció respiratòria. Associacions d’advocats dels Estats Units han alertat que les presons nord-americanes són “bombes de rellotgeria” i reclamen mesures urgents per mantenir el mig milió de reclusos allunyats del virus, perquè un cas a l’interior s’escamparia fàcilment per l’espai tancat i concentrat, en un procés que s’agreuja pels centenars de persones que entren i surten de les instal·lacions: familiars, advocats, personal de seguretat, funcionaris.

França repartirà 100.000 mascaretes

La ministra de Justícia francesa, Nicole Belloubet, ha anunciat que repartirà 100.000 mascaretes protectores a les presons franceses, on hi ha més de 70.000 reclusos. Però la mesura és insuficient per evitar que les presons es converteixin en una trampa mortal per a presos i funcionaris, i diferents organitzacions i sindicats del sector han reclamat al govern que alliberi “el nombre màxim” de reclusos per esponjar les atapeïdes presons.

Itàlia intenta buidar les presons

Poc després que es declarés el brot, set persones van morir en motins de dues presons del nord d’Itàlia quan es van anunciar restriccions de les visites. El govern intenta buidar els centres de reclusió perquè els interns que es quedin puguin mantenir distàncies de seguretat: els que tinguin per davant una pena inferior a 18 mesos compliran condemna en arrest domiciliari o seran controlats telemàticament fins al 30 de juny.

El Brasil atura els segons graus

Més de 1.300 presoners de quatre centres de la ciutat brasilera de São Paulo van fugir la setmana passada al fer-se públic que l’administració de justícia decretava la prohibició de les visites i l’anul·lació de les sortides previstes per Setmana Santa per als reclusos amb delictes menors. A Twitter es van veure les escenes dels reclusos corrent pels carrers.

Rebelião na penitenciária de Mongaguá, litoral de SP. Até o momento, 8 agentes estão sendo feitos de refém. Presos fugiram pela orla da praia sentido Praia Grande. PM em atuação no local. pic.twitter.com/26JVlAg2IJ

— Leonardo Martins (@___leomartins) March 16, 2020



L’Iran allibera més de 100.000 reclusos

El brot descontrolat a l’Iran ha fet que el règim dels aiatol·làs accepti la recomanació de l’ONU d’alliberar temporalment uns 100.000 reclusos, alguns dels quals amb condemna per motius polítics, fins que desaparegui l’alerta sanitària.

Creix la tensió a Veneçuela

L’amuntegament de presos a les instal·lacions de Veneçuela i les gairebé nul·les mesures higièniques que hi ha a l’interior no fan altra cosa que augmentar encara més la tensió als centres. Familiars i reclusos han denunciat la passivitat del govern a l’hora d’implementar mesures contra el coronavirus, que fàcilment es pot escampar entre una població amb patologies com la tuberculosi i sense accés en alguns casos a l’aigua i el sabó per desinfectar-se adequadament.