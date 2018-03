La ràbia per la negligència al centre comercial encén els ànims de Sibèria

La ràbia per les nul·les mesures de seguretat i la falta d'informació ha escalfat els ànims entre els familiars de les víctimes de l'incendi que diumenge va destruir un centre comercial de la ciutat siberiana de Kémerovo. Centenars de persones han sortit als carrers amb fotografies de les víctimes per mostrar el seu enuig i exigir dimissions per als responsables de la tragèdia. A causa del foc van morir 64 persones, de les quals 41 eren menors d'edat, segons les llistes difoses aquest dimarts pel gabinet de crisi organitzat pels mateixos afectats.

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha visitat la ciutat, s'ha reunit amb un grup de familiars de les víctimes i ha visitat alguns dels ferits. Putin ha col·locat un ram de flors a la plaça de del centre comercial i ha promès que "tots els culpables seran castigats". Putin ha declarat dol nacional per a aquest dimecres.

540x306 Putin, amb una bata blanca, visitant un dels joves ferits a l'hospital on és atès. / ALEXEI DRUZHININ / REUTERS Putin, amb una bata blanca, visitant un dels joves ferits a l'hospital on és atès. / ALEXEI DRUZHININ / REUTERS

En una reunió amb autoritats locals i federals transmesa en directe per televisió, el mandatari ha estat informat de les mesures d'assistència als familiars de les víctimes mortals i els ferits, així com dels primers avanços de la investigació.

El president del Comitè d'Instrucció de Rússia (CIR), Alexcandr Bastrikin, ha indicat que l'incendi es va originar en una plaça de jocs infantils a la quarta planta del centre comercial, de nom Zímnaya Vishnia. "Hi ha dues hipòtesis: una, un curtcircuit provocat per defectes del sistema elèctric, i l'altra, que creiem que és molt menys possible, és que algú encengués un foc", ha dit.

Bastrikin ha afirmat que tot just es va declarar el foc "la major part del personal [del centre comercial] va fugir, i va abandonar a la seva sort els nens i els seus pares".

"Els empleats responsables de la seguretat i d'organitzar l'evacuació, van ser els primers de sortir corrent", va denunciar Bastrikin, que va afegir que entre el personal del centre comercial "pràcticament no es van produir víctimes".