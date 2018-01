“La raça blanca està en perill d’extinció a Itàlia”

“La raça blanca italiana està en perill d’extinció si es continua amb la immigració en massa. No és un tema de ser xenòfob o racista, sinó de ser racional: no hi cabem tots”. Les paraules d’Attilio Fontana, candidat de la Lliga Nord a la Llombardia per a les pròximes eleccions regionals, han causat un fort rebuig dins i fora d’Itàlia, on el fantasma de la immigració torna a ocupar el centre del debat electoral.

Des de París, el vicepresident de la Comissió Europea, Pierre Moscovici, va titllar d’“escandaloses” les paraules de Fontana i va advertir que les pròximes eleccions a Itàlia “són un risc per a Europa”. El país transalpí es prepara per anar a les urnes el 4 de març. El mateix dia la Llombardia, la rica regió del nord del país on governa el centredreta, celebrarà també uns comicis per escollir el nou president. Attilio Fontana, considerat un home moderat a dins de la xenòfoba Lliga Nord, era el nom més ben situat. Però el “lapsus”, com ell mateix el va qualificar, que va tenir diumenge en una entrevista podria sentenciar el seu futur. “Ha sigut un error expressiu. Volia dir que hem de reorganitzar un tipus d’acollida diferent, que respecti la nostra història i la nostra societat”, va dir, en un intent de justificar la seva declaració. Tampoc calia que ho fes perquè el líder del partit, Matteo Salvini, ja es va encarregar de donar-li un cop de mà i de passada tirar més llenya al foc. “Estem enmig d’una invasió. Segles d’història que corren el risc de desaparèixer” a causa de la “islamització”, va dir.

La Lliga Nord és el partit més ben situat per repetir mandat a la Llombardia i podria estendre la seva influència més enllà del riu Po. Matteo Salvini i Silvio Berlusconi van anunciar que es presentaran en coalició a les pròximes eleccions generals. Una estratègia amb la qual la Lliga Nord, Força Itàlia i Germans d’Itàlia -un petit partit liderat per Giorgia Meloni, exministra en l’últim govern de Berlusconi- van obtenir la victòria als comicis regionals de Sicília, celebrats al novembre, i que ara aspiren a repetir a escala nacional. El problema és com encaixar l’extremisme de la Lliga Nord en arguments com la immigració o la sortida de l’euro dins d’una estratègia conservadora dirigida a pescar el vot del centre.

Segons les últimes enquestes, la coalició de dretes obtindria al voltant del 35% dels vots i superaria el Moviment 5 Estrelles, el partit anticasta fundat pel còmic Beppe Grillo, que seguiria sent el més votat en solitari. Per darrere, el PD de l’ex primer ministre Matteo Renzi continua caient en picat. En qualsevol cas serà complicat que un partit en solitari aconsegueixi la majoria. La nova llei electoral introdueix un sistema proporcional i majoritari que obliga a formar àmplies coalicions per poder governar.