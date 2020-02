El rais egipci Hosni Mubàrak mor als 91 anys

Hosni Mubàrak, que va ser l'home fort d'Egipte fins que va ser derrocat per la revolta del 2011, ha mort aquest dimarts en un hospital militar del Caire als 91 anys. Va dirigir amb mà de ferro el país des del 1981 durant tres dècades, amb un llegat marcat per la corrupció, la repressió i la mala gestió econòmica. Segons la televisió estatal, ha mort setmanes després d'haver passat per una intervenció quirúrgica. Mubàrak va ser empresonat després de la revolució, però va ser posat en llibertat el 2017, després que l'exoneressin de la majoria dels càrrecs.

Nascut en una petita localitat del delta del Nil el 1928, es va enrolar a les forces aèries d'Egipte el 1949 com a pilot i va fer carrera des de baix fins a convertir-se en el comandant en cap de l'aviació el 1972. Es va convertir en un heroi nacional amb motiu de la guerra del Yom Kippur contra Israel.

Quart president d'Egipte des del 1981, va ser un aliat incondicional dels Estats Units al Pròxim Orient i durant el seu mandat el país va ser el principal receptor net d'ajuda militar nord-americana, que s'elevava fins als 1.300 milions de dòlars anuals.

Els rumors que Mubàrak volia posar un dels seus fills a la presidència d'Egipte van ser un dels detonants de l'esclat revolucionari del 2011, que va tenir com a epicentre la plaça de Tahrir del Caire. Els militars van haver de cedir el seu cap i Mubàrak va ser el primer dels autòcrates que s'han hagut d'enfrontar als tribunals. Des que va ser detingut, l'abril del 2011, es va passar sis anys entre presons i hospitals, a causa de la seva avançada edat.

Les imatges del vell rais engabiat en un tribunal van sacsejar el país. En primera instància va ser condemnat el 2012 per la mort de 239 manifestants en la repressió de la revolta de la plaça de Tahrir. També va ser condemnat per corrupció. Però, finalment, el Tribunal Suprem el va absoldre de tots els càrrecs. En llibertat es va instal·lar en un apartament al districte d'Heliòpolis del Caire.

Egipte ha tornat a involucionar cap a la dictadura sota l'actual president, Abdel Fattah Al-Sissi, que va arribar al poder al cop d'estat del 2013 contra Mohamed Mursi, el primer líder escollit democràticament a la història del país. Els seus crítics comparen Al-Sissi amb Mubàrak o consideren el seu règim encara més repressiu.