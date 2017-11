Una dona recapta més de 108.000 dòlars després de ser acomiadada per haver fet botifarra a Trump

Tot va començar a la fi del passat mes d'octubre a la localitat de Sterling, Virgínia, situada a menys de 50 quilòmetres de Washington. El president nord-americà, Donald Trump, sortia del Trump National Golf Club amb la seva comitiva oficial. Durant el trajecte, l'inquilí de la Casa Blanca es va trobar amb Juli Briskman, una ciclista que circulava per la zona i que va voler mostrar el seu malestar amb el líder republicà.

La dona va fer visible el seu descontentament aixecant un dels seus dits, el del mig, contra el comboi en què viatjava el president. Aquest gest, que podria haver quedat en res, s'ha convertit en tot un fenomen viral, ja que un dels fotògrafs de la Casa Blanca va captar la imatge.

La fotografia de Briskman fent botifarra a Trump va començar a circular ràpidament per les xarxes socials. El problema per a ella va arribar en el moment que va utilitzar aquesta imatge al seu perfil de Facebook i Twitter.

Els caps de Briskman, que treballava al departament de màrqueting i comunicació de l'empresa Akima LLC, no van veure amb bons ulls el seu gest i van decidir acomiadar-la el dia de Halloween, una decisió que la ciclista no va comprendre perquè la seva "salutació al president", com ella va dir, va ser fora del seu horari laboral i sense implicar de cap manera la seva empresa.

Akima LLC va assegurar que la dona ha estat acomiadada per haver violat la política de l'empresa sobre les xarxes socials en compartir una imatge "obscena" al seu perfil personal, segons detalla el diari 'HuffPost'. Tot i haver perdut la seva ocupació Briskman va assegurar a aquest mateix mitjà que no es penedeix del que va fer.

Milers de gestos de solidaritat

L'acomiadament de Briskman feia preveure un futur incert per a aquesta dona de 51 anys i els seus dos fills. Ella ho relatava així en una carta publicada a les seves xarxes socials. "Com pagaré la hipoteca? Quant de temps podrem viure amb els meus estalvis? Quan trobaré una altra feina?".

No obstant això, tot va canviar amb la idea d'un dels amics de Briskman, que va decidir obrir un compte a la web GoFundMe, una pàgina en la qual els ciutadans poden aportar diners per a causes concretes.

La campanya, sota el lema 'Juli Briskman és una inspiració per a tots nosaltres', ja ha recaptat més de 108.000 dòlars gràcies a les prop de 4.800 donacions que ha rebut des de fa 10 dies. La majoria són petites aportacions d'entre 5-20 dòlars, encara que també n'hi ha algunes que són de 100 dòlars.

Briskman ha agraït tot el suport que està rebent en els últims dies: "A través de les seves generoses donacions moltes de les càrregues pesades que tenia s'han eliminat. Només puc donar les gràcies i prometre administrar bé aquests fons".