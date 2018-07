La recuperació d'un parc nacional a Moçambic

És difícil intentar ressuscitar un dels parcs nacionals amb més història de lÀfrica, i amb més diversitat biològica, després de passar per un estat de virtual d'aniquilació causa d'una brutal guerra civil de setze anys en què es calcula que un milió de moçambiquesos van ser assassinats i la vida salvatge que ocupava el Gorongosa va desaparèixer. No obstant això, tornar-ne la vida no és una tasca impossible.

Fa poc, catorze gossos salvatges saltaven en un espai a l'aire lliure mentre llançaven els seus característics udols i movien les cues peludes amb la punta color blanc. Estaven famolencs. Tres mesos abans havien arribat al parc i, mentre s'aclimataven al seu nou ambient i forjaven els vincles que els caracteritzen com un dels mamífers més socials del món, s'havien acostumat a un festí diari d'antílop fresc. Però aquest cop ja havien passat 48 hores des de l'últim àpat.

La directora adjunta de conservació de carnívors del parc, Paola Bouley, i dos dels seus col·legues es van acostar a la tanca en una camioneta, van obrir la porta, van estacionar el vehicle i van començar a treure el cadàver d'un impala mascle.

"És preciós veure els gossos vius, al meu propi país, i poder deixar-los anar al Gorongosa", va dir Pedro Muagura, cuidador del parc que va indicar que fins que van arribar els catorze gossos salvatges com a part del pla de restauració a Moçambic només havia vist espècimens atropellats a el camí. A partir d'aquest dia, els lleons ja no serien els únics residents carnívors al parc. Un altre súper depredador, que va estar absent durant dècades del parc d'uns 3.800 quilòmetres quadrats, també ha tornat i la seva tornada és una prova més que la recuperació del Gorongosa va pel bon camí de poder gaudir d'una segona oportunitat.

El Gorongosa ha cridat l'atenció de científics de tot el món perquè veuen l'oportunitat d'abordar, en temps real, preguntes fonamentals d'ecologia i evolució, de canvis en la distribució d'espècies i de les transformacions davant el que diuen que és un paisatge molt bell. Els antílops del Gorongosa, per exemple, es mostren inusualment despreocupats a l'hora d'aventurar-se lluny del fullatge que els oculta i envolta les caus punxeguts de tèrmits. Aquí tradicionalment es protegeixen els antílops prims i tímids. En canvi, els del Gorongosa pasturen en els prats oberts, amb tota la calma dels búfals africans o les zebres.

Efecte dels canvis

¿Aquest canvi és bo, neutral o destructiu per a l'hàbitat local? ¿Anirà bé per a la barreja de vegetació i les seves multituds de microfauna, per al flux de l'aigua o el cicle de nutrients, per la facilitat amb què els escarabats piloters poden aprofitar les restes quan queden en un espai més extens? Quant de temps passarà abans que els antílops s'adonin que els predadors del Gorongosa s'estan multiplicant i van a per ells?

El Gorongosa és, alhora, el més i menys "natural" de les reserves de caça a l'Àfrica. "No hi ha tanques al voltant del Gorongosa, i aquesta és la manera en què s'ha de conservar un parc", va dir Test Mulanga, un guia de camp.

El parc es troba a l'extrem més meridional de la gran vall del Rift -una formació geològica que ha aplegat al llarg de milions d'anys quantitats enormes de biodiversitat- i el seu perfil geogràfic s'escampa des de la vora de l'oceà Índic als 1.800 metres d'alçada de la muntanya Gorongosa. Així el parc és una barreja grandiosa de gairebé tots els hàbitats concebibles: bosc alpí, prats muntanyosos, sabana boscosa, prats, bosc de matolls i una mica de selva tropical.

El desastre ecològic i la proposta

En la dècada del 1980 va esclatar una guerra civil al país i el parc es va tancar perquè les forces rebels van convertir-lo en un camp de batalla i un escorxador. Els milicians van assassinar els elefants per treure'ls els ullals, van caçar cérvols, nyus, zebres i altres grans herbívors per aprofitar la seva carn o com a esport i van sacrificar lleons, lleopards i hienes per treure'ls del camí. Molts altres animals simplement van morir de fam.



Quan va arribar la pau i les caceres descontrolades, a mitjans de la dècada de 1990, el cens de grans mamífers al parc s'havia reduït en un 95% i es trobava en quantitats raquítiques: quinze búfals africans per aquí, sis lleons per allà, cinc zebres i una desena d'hipopòtams i elefants. Poca cosa més. Després de consultar amb experts, l'empresari George Carr va proposar al govern de Moçambic crear associació públic-privada amb la qual esperava accelerar la recuperació de la grandesa del Gorongosa d'una manera que també donés suport a l'economia.

10 d'agost de 2016



"És una nova manera d'abordar els parcs nacionals, com un motor econòmic i promotor dels drets humans", va dir Carr, que va incidir en el "dret" dels veïns a "viure en un entorn decent que pugui sustentar-los".



Repoblació de grans hervíbors

L'equip va començar amb la repoblació dels herbívors més grans; va importar dos-cents búfals i dos-cents nyus de Sud-àfrica i van començar a retallar la pastura massa alta, amb la qual cosa les espècies més petites d'antílops del parc, amb les seves banyes cal·ligràfics i en espiral, van poder alimentar-se i reproduir-se de manera més segura. Poc a poc va créixer el nombre de lleons, els animals capaços d'atreure turistes per fer del parc un lloc ideal de vacances.



Els esforços dels investigadors per importar lleopards d'altres parts de l'Àfrica han estat un desafiament legislatiu, així que es van mostrar emocionats quan van saber que un lleopard mascle adult, immigrant voluntari de la zona intermèdia que separa el parc dels pobles limítrofs, va aparèixer a finals de març. Fins a mitjans d'aquest estiu, encara caminava per aquí.



Errors subsanats

Els científics van admetre que han comès errors en els seus experiments per a la repoblació, com per exemple en l'intent d'introduir els guepards, una espècie que mai hi havia estat. Els gossos africans salvatges, en canvi, tenen història al Gorongosa i estan sota menys restriccions comercials.



La quantitat d'elefants ja es troba gairebé al nivell d'abans de la guerra i abunden els antílops aquàtics; hi ha molts més que els que se solen veure en parcs similars. Tot i que encara queden problemes: les zebres no han acabat de recuperar-se, ni els hipopòtams. Però, fins ara, els avenços són esperançadors. "És un ecosistema dinàmic, i en recuperació", va celebrar l'ecòleg Pringle, l'ecòleg.