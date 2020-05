Un referèndum ajornat ‘sine die’, per sort per a Nicola Sturgeon

A la pregunta de si Nicola Sturgeon ha tingut amb el covid-19 l’excusa que necessitava per no haver de pressionar encara més Londres per demanar un improbable i encara més incert referèndum d’independència, promès per a la segona meitat de l’any, Nicola McEwen mesura bé la resposta: “El que podem dir és que ha afectat el tempo. L’equip del govern escocès que es dedicava a aquestes tasques ha estat destinat a la lluita contra la pandèmia”.

La qüestió sobre la independència, però, segons Michael Keating, continuarà present i condicionant el paisatge polític escocès, i més encara l’any vinent, amb les eleccions legislatives del maig. “Els problemes econòmics que es derivaran de la crisi sanitària potser seran utilitzats per les dues parts, unionistes i independentistes, per reforçar els seus arguments”, diu.

Una opinió en què també coincideix el professor William McDougall: “Els que s’oposin a la independència defensaran que és més segur mantenir-se al Regne Unit; els que hi estan a favor, diran que amb el Tresor britànic per terra, sortir de la UE no té cap sentit”.

Impossible saber si el covid-19 farà inclinar la balança d’un cantó o d’un altre. No hi ha dades demoscòpiques. L’únic que hi ha és incertesa, afegida per l’aparició a la tardor d’un llibre d’Alex Salmond amb què vol ensorrar el govern Sturgeon. La venjança pel judici per violació.