Un refugiat sudanès guanya un premi de drets humans per la denúncia dels abusos d'Austràlia

La gestió migratòria d'Austràlia no para de rebre cops, ni que sigui a través de premis per als refugiats que manté tancats en illes paradisíaques de l'Índic per evitar que entrin al país. Si la setmana passada a Behrouz Boochani li valoraven la seva prosa donant-li el gran premi literari del país, ara ha estat el sudanès Abdul Aziz Muhamat qui ha guanyat el prestigiós Martin Ennals, un guardó internacional en defensa dels drets humans. El noi, que porta anys en un centre de reclusió subcontractat de Papua Nova Guinea, ha denunciat a través d'un 'podcast' del diari britànic 'The Guardian' la "cruel" política d'asil australiana. El reconeixement coincideix amb l'anunci que el govern de Canberra reobre la presó de l'illa de Christmas, que havia clausurat a finals del 2017 després d'una dècada de funcionament i de crítiques pel maltractament a les persones confinades.

En els seus missatges, Aziz Muhamat denunciava "una crisi humanitària i mèdica" a les illes de Manus i Nauru, que acullen més d'un miler de refugiats i sol·licitants d'asil que Austràlia va transferir després que arribessin a l'illa. És el cas del sudanès premiat. Muhamat va fugir del seu natal Darfur i després d'un periple a peu i en barca va tocar terra australiana. Porta cinc anys a Manus esperant que li donin un visat que no arriba.

"En aquests llocs es neguen els drets bàsics i es practica la tortura sistemàtica", ha dit el sudanès en declaracions a la premsa a Ginebra, on ha viatjat excepcionalment per recollir el guardó. En aquest sentit ha explicat que les autoritats els confinen en centres "sense ventilació amb temperatures que arriben als 45 graus" i tracten els refugiats com mercenaris, segons recull l'agència Efe.

The award is not for me, personally. I am honoured to accept this award on behalf of my brothers and sisters across the world who have been part of my journey. I accept this award on behalf of all those asylum seekers and refugees who have been wrongly been kept on Manus & Nauru. pic.twitter.com/0xasYtNkiM